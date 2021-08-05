СБУ провела массовые обыски и задержания представителей "Нацкорпуса" в Харькове (фото, видео)

Силовики подозревают участников организации в рэкете. Представители ее местной ячейки уже заявили, что речь идет о политическом давлении.

В четверг, 5 августа, в Харькове и области начались масштабные обыски и задержания представителей "Нацкорпуса" представителями Службы безопасности Украины (СБУ). Факт проведения оперативно-следственных действий подтвердила изданию KHARKIV Today пресс-секретарь управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Лилия Домашенко.

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В свою очередь, издание Deтектив INFO, ссылаясь на собственные источники среди силовиков, сообщает, что в четверг сотрудники главного следственного управления СБУ задержали нескольких представителей областного отделения политической партии "Национальных корпус". Их, как утверждают журналисты, обвиняют в создании и участии в составе организованной преступной группировки, которая специализируется на рэкете.

Как утверждает издание, "фронтмены ОПГ в течение не менее трех последних лет "кошмарили" учреждения здравоохранения и предпринимателей, которые предоставляют ритуальные услуги на территории Харьковской области". Якобы среди них – 27-летний выходец из группы футбольных фанатов Harkiv Hooligans/Kharkov City Patriots и один из лидеров местного "Нацкорпуса" Сергей Величко ("Чили"/"Чилли-Вилли"), а также 31-летний участник "азовского движения" Артем Мошенский, которого в июле ранили из пистолета в Харькове и который ныне находится на лечении в Израиле".

[ + – ] Сергей Величко и Артем Мошенский Фото: detective-info.com.ua

Журналисты пишут, что группировке инкриминируют несколько эпизодов уголовных преступлений в Харьковской области, в частности вымогательство с угрозами применения насилия, умышленным уничтожением и повреждением транспорта.

Инсайдер утверждает, что после проведения 50 обысков по месту жительства и в помещениях, которые использовали представители "азовского движения", были найдены оружие и боеприпасы.

Всего же, по версии Dетектив INFO, задержаны семеро участников "азовского ОПГ", в том числе Величко.

В Офисе генпрокурора по этому поводу пишут следующее: "задержаны семеро участников, в том числе организатора, подозреваемых в вымогательстве, препятствии законной хозяйственной деятельности и создании преступной организации и участии в ней".

В ведомстве отмечают, что в деятельности организации всего были задействованы около 50 человек, среди которых действующие сотрудники правоохранительных органов с опытом ведения боевых действий.

"Они специализируются на совершении тяжких и особо тяжких преступлений. В частности, требовали от предпринимателей прекратить заниматься хозяйственной деятельностью, также требовали деньги у сотрудников учреждений охраны здоровья и субъектов хозяйствования, которые предоставляют ритуальные услуги на территории Харькова и области", – говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, ежемесячно организация зарабатывала более 1 миллиона гривен.

На ситуацию уже отреагировал руководитель харьковского "Нацкорпуса" (по совместительству – глава общественного совета при Харьковской областной государственной администрации) Константин Немичев. На своей странице в Facebook он назвал обыски у своих соратников "политическим давлением".

"Зеленский начал зачистку улицы, понимая, что осенью его ждут массовые протесты. Это говорит об одном — он готовится к сдаче Украины и боится патриотов, которые не дадут ему это сделать!", – заявил Немичев.

[ + – ] На фотографии слева направо – Величко и Немичев

Напомним, ранее, 4 августа, главе Харьковского областного совета Артуру Товмасяну сообщили о подозрении сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины. Чиновника обвиняют в вымогательстве. По информации силовиков, Артур Товмасян требовал миллионную взятку от руководителя коммунального предприятия.

Напомним, недавно НАБУ и САП задержали "на горячем" замглавы Харьковского облсовета Андрея Малыша во время получения последней части взятки в размере 1,5 млн гривен.

На следующий день чиновнику вручили подозрение, а генпрокурор Ирина Венедиктова рассказала, что расследование возможного вымогательства началось еще с начала 2021 года. Все это время проводилось следствие.