Задержанному замглаве Харьковского облсовета вручили подозрение (фото)

По словам генпрокурора Венедиктовой, расследование коррупции со стороны чиновника началось еще в начале года, а факты передачи взятки зафиксированы.

Замглавы Харьковского облсовета и адвокат, которые накануне попались "на горячем" при получении неправомерной выгоды в размере 1 миллиона 50 тысяч гривен, получили подозрения. Об этом в пятницу, 23 июля, сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

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Действия чиновника квалифицированы по ч. 4 ст. 168 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды в особо крупных размере должностным лицом, соединенное с вымогательством).

Что касается адвоката, то ему инкриминируют ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 УК (содействие в получении неправомерной выгоды).

Подозрение подписала генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. Сама она написала на своей странице в Facebook, что уголовное производство было зарегистрировано еще в самом начале 2021 года, и на протяжении всего этого времени проводилось следствие.

"Во время проведения следственных и процессуальных действий было установлено, что фигуранты этого дела фактически требовали денежные средства за свою "помощь" в вопросе трудоустройства чиновника, а впоследствии указанные ими суммы были фактически им переданы. Все эти факты надлежащим образом зафиксированы детективами и прокурорами", – написала генпрокурор.

При этом она выразила сожаление в связи с тем, что речь идет о ее родном городе, но заявила, что "это ничего не меняет и не изменит". Венедиктова также пообещала, что политическая принадлежность фигурантов дела ничего не изменит.

Накануне стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили "на горячем" заместителя главы Харьковской области и его сообщника-адвоката после получения ими последней части взятки в размере 1 миллиона 500 тысяч гривен. По имеющейся информации, речь идет об Андрее Малыше. Силовики утверждают, что чиновник получил деньги от директора КП за его сохранение в должности.

Напомним, что НАБУ заподозрило руководство филиала "Укрзализныци" в нанесении убытков на 103 млн гривен. Детективы пришли к выводу, что сотрудники умышленно завышали стоимость топлива по контрактам и подавали сфальсифицированные справки.