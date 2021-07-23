Задержанному замглаве Харьковского облсовета вручили подозрение (фото)
По словам генпрокурора Венедиктовой, расследование коррупции со стороны чиновника началось еще в начале года, а факты передачи взятки зафиксированы.
Замглавы Харьковского облсовета и адвокат, которые накануне попались "на горячем" при получении неправомерной выгоды в размере 1 миллиона 50 тысяч гривен, получили подозрения. Об этом в пятницу, 23 июля, сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.
Действия чиновника квалифицированы по ч. 4 ст. 168 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды в особо крупных размере должностным лицом, соединенное с вымогательством).
Что касается адвоката, то ему инкриминируют ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 УК (содействие в получении неправомерной выгоды).
Подозрение подписала генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. Сама она написала на своей странице в Facebook, что уголовное производство было зарегистрировано еще в самом начале 2021 года, и на протяжении всего этого времени проводилось следствие.
"Во время проведения следственных и процессуальных действий было установлено, что фигуранты этого дела фактически требовали денежные средства за свою "помощь" в вопросе трудоустройства чиновника, а впоследствии указанные ими суммы были фактически им переданы. Все эти факты надлежащим образом зафиксированы детективами и прокурорами", – написала генпрокурор.
При этом она выразила сожаление в связи с тем, что речь идет о ее родном городе, но заявила, что "это ничего не меняет и не изменит". Венедиктова также пообещала, что политическая принадлежность фигурантов дела ничего не изменит.
Накануне стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили "на горячем" заместителя главы Харьковской области и его сообщника-адвоката после получения ими последней части взятки в размере 1 миллиона 500 тысяч гривен. По имеющейся информации, речь идет об Андрее Малыше. Силовики утверждают, что чиновник получил деньги от директора КП за его сохранение в должности.
Напомним, что НАБУ заподозрило руководство филиала "Укрзализныци" в нанесении убытков на 103 млн гривен. Детективы пришли к выводу, что сотрудники умышленно завышали стоимость топлива по контрактам и подавали сфальсифицированные справки.