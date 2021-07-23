Затриманому заступнику глави Харківської облради вручили підозру (фото)

За словами генпрокурорки Венедиктової, розслідування корупції з боку чиновника почалося ще на початку року, а факти передачі хабара зафіксовано.

Заступник голови Харківської облради й адвокат, які напередодні попалися "на гарячому" при одержанні неправомірної вигоди в розмірі 1 мільйона 50 тисяч гривень, отримали підозри. Про це в пʼятницю, 23 липня, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

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Дії чиновника кваліфіковані за ч. 4 ст. 168 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди в особливо великих розмірі посадовою особою, поєднане з вимаганням).

Що стосується адвоката, то йому інкримінують ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК (сприяння в одержанні неправомірної вигоди).

Підозру підписала генеральна прокурорка України Ірина Венедиктова. Сама вона написала на своїй сторінці в Facebook, що кримінальне провадження було зареєстровано ще на початку 2021 року, і протягом всього цього часу велося слідство.

"Під час проведення слідчих і процесуальних дій було встановлено, що фігуранти цієї справи фактично вимагали грошові кошти за свою "допомогу" в питанні працевлаштування чиновника, а згодом зазначені ними суми були фактично їм передані. Всі ці факти належним чином зафіксовані детективами та прокурорами", — написала генпрокурорка.

При цьому вона висловила жаль у звʼязку з тим, йдеться про її рідне місто, але заявила, що "це нічого не змінює і не змінить". Венедиктова також пообіцяла, що політична приналежність фігурантів справи нічого не змінить.

Напередодні стало відомо, що Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили "на гарячому" заступника голови Харківської області та його спільника-адвоката після отримання ними останньої частини хабара в розмірі 1 мільйона 500 тисяч гривень. За наявною інформацією, йдеться про Андрія Малюка. Силовики стверджують, що чиновник отримав гроші від директора КП за його збереження на посаді.

Нагадаємо, що НАБУ запідозрило керівництво філії "Укрзалізниці" в нанесенні збитків на 103 млн гривень. Детективи прийшли до висновку, що співробітники навмисно завищували вартість палива за контрактами та подавали сфальсифіковані довідки.