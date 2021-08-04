Главу Харьковского облсовета подозревают в вымогательстве, — НАБУ (фото)

По информации силовиков, Артур Товмасян требовал миллионную взятку от руководителя коммунального предприятия.

В среду, 4 августа, главе Харьковского областного совета Артуру Товмасяну сообщили о подозрении сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины. Чиновника обвиняют в вымогательстве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По информации силовиков, чиновник вместе со своим заместителем получил от руководителя областного коммунального предприятия 1,05 млн гривен.

В то же время журналист Юрий Бутусов утверждает, что сотрудники НАБУ получили доказательства, что Товмасян причастен к организации схемы по вымогательству.

"Слуга народа Товмасян, по данным следствия, создал преступную группировку совместно с главой фракции ОПЗЖ в Харьковском облсовете Андреем Малышом. Подозрение Малышу было вручено 22 июля. При обыске Товмасян выбросил в окно оба своих телефона, но это не помогло Слуге народа скрыть свои контакты", — рассказал он.

При этом заместитель Харьковской ОГА Роман Семенуха рассказал, что глава фракции "Слуга народа" в Харьковском областном совете Игорь Захарченко проведет внеочередное заседание, главным вопросом которого станет исключение Товмасяна из состава фракции.

Напомним, недавно НАБУ и САП задержали "на горячем" замглавы Харьковского облсовета Андрея Малыша во время получения последней части взятки в размере 1,5 млн гривен.

На следующий день чиновнику вручили подозрение, а генпрокурор Ирина Венедиктова рассказала, что расследование возможного вымогательства началось еще с начала 2021 года. Все это время проводилось следствие.

Также мы писали, что следственный судья Высшего антикоррупционного суда избрал Малышу меру пресечения в виде 90 суток ареста с правом выхода под залог в размере 4,75 млн грн. Деньги чиновник собрал за три дня.