Собрал 4,57 млн за три дня: замглавы Харьковского облсовета вышел из СИЗО под залог

Чиновник с сообщником вымогали у директора коммунального предприятия 1 млн грн за сохранение его на должности.

За заместителя председателя Харьковского облсовета и адвоката 28 июля внесли залоги. Они уже вышли из СИЗО. Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

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Ранее, 24 и 25 июля, следственный судья Высшего антикоррупционного суда избрал им меру пресечения – арест на 90 суток с возможностью внесения залога. За чиновника облсовета залог был установлен в 4,75 млн грн, а за адвоката – 713,7 тыс. грн.

Правоохранитель не называют имен подозреваемых, но в СМИ пишут, что это заместитель председателя Харьковского облсовета Андрей Малыш и адвокат Руслан Танабаш.

Их подозревают в вымогательстве и получении 1 млн грн неправомерной выгоды. Эти деньги они получили от директора коммунального предприятия, как плату за то, чтобы его не освобождали от должности.

Напомним, подозрения задержанным были сообщены 23 июля. Действия чиновника квалифицированы по ч. 4 ст. 168 Уголовного кодекса (получение неправомерной выгоды в особо крупных размере должностным лицом, соединенное с вымогательством). Адвокату инкриминируют ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 УК (содействие в получении неправомерной выгоды).

Ранее сообщалось, что НАБУ заподозрило руководство филиала "Укрзализныци" в нанесении убытков на 103 млн грн. Детективы пришли к выводу, что сотрудники умышленно завышали стоимость топлива по контрактам и подавали сфальсифицированные справки.