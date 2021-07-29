Зібрав 4,57 млн за три дні: заступник голови Харківської облради вийшов із СІЗО під заставу

Чиновник зі спільником вимагали у директора комунального підприємства 1 млн грн за збереження його на посаді.

За заступника голови Харківської облради й адвоката 28 липня внесли застави. Вони вже вийшли із СІЗО. Про це повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП).

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Раніше, 24 і 25 липня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав їм запобіжний захід — арешт на 90 діб із можливістю внесення застави. За чиновника облради застава була встановлена в 4,75 млн грн, а за адвоката — 713,7 тис. грн.

Правоохоронці не називають імен підозрюваних, але в ЗМІ пишуть, що це заступник голови Харківської облради Андрій Малиш та адвокат Руслан Танабаш.

Їх підозрюють у вимаганні й отриманні 1 млн грн неправомірної вигоди. Ці гроші вони отримали від директора комунального підприємства, як плату за те, щоб його не звільняли з посади.

Нагадаємо, підозри затриманим були повідомлені 23 липня. Дії чиновника кваліфіковані за ч. 4 ст. 168 Кримінального кодексу (одержання неправомірної вигоди в особливо великих розмірі посадовою особою, поєднане з вимаганням). Адвокату інкримінують ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК (сприяння в одержанні неправомірної вигоди).

Раніше повідомлялося, що НАБУ запідозрило керівництво філії "Укрзалізниці" в нанесенні збитків на 103 млн грн. Детективи дійшли висновку, що співробітники навмисно завищували вартість палива за контрактами і подавали сфальсифіковані довідки.