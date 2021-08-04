Главу Харківської облради підозрюють у вимаганні, — НАБУ (фото)

За інформацією силовиків, Артур Товмасян вимагав мільйонний хабар від керівника комунального підприємства.

У середу, 4 серпня, главі Харківської обласної ради Артуру Товмасяну повідомили про підозру співробітники Національного антикорупційного бюро України. Чиновника звинувачують у вимаганні. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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За інформацією силовиків, чиновник разом зі своїм заступником отримав від керівника обласного комунального підприємства 1,05 млн гривень.

У той же час журналіст Юрій Бутусов стверджує, що співробітники НАБУ отримали докази, що Товмасян причетний до організації схеми з вимагання.

"Слуга народу Товмасян, за даними слідства, створив злочинне угрупування разом із головою фракції ОПЗЖ у Харківській облраді Андрієм Малишем. Підозра Малишу була вручена 22 липня. Під час обшуку Товмасян викинув у вікно обидва свої телефони, але це не допомогло Слузі народу приховати свої контакти", — розповів він.

При цьому заступник Харківської ОДА Роман Семенуха розповів, що глава фракції "Слуга народу" в Харківській обласній раді Ігор Захарченко проведе позачергове засідання, головним питанням якого стане виключення Товмасяна зі складу фракції.

Нагадаємо, нещодавно НАБУ та САП затримали "на гарячому" заступника голови Харківської облради Андрія Малиша під час отримання останньої частини хабара в розмірі 1,5 млн гривень.

На наступний день чиновнику вручили підозру, а генпрокурорка Ірина Венедіктова розповіла, що розслідування можливого здирництва почалося ще на початку 2021 року. Весь цей час проводилося слідство.

Також ми писали, що слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав Малишу запобіжний захід у вигляді 90 діб арешту з правом виходу під заставу в розмірі 4,75 млн грн. Гроші чиновник зібрав за три дні.