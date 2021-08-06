СБУ блокувала автобуси харківського "Нацкорпусу", які їхали в Київ для підтримки затриманих (фото)

У місцевих Telegram-каналах писали, що до місця затримання пригнали військову техніку. Силовики обшукували та фотографували людей, які перебували в автобусах.

Вночі, 6 серпня, Служба безпеки України заблокувала два автобуси з членами харківського осередку "Національного корпусу", які прямували до Києва для підтримки затриманих напередодні представників їхньої організації. Про це повідомляється на офіційній сторінці "Нацкорпусу" в Telegram.

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Зазначається, що автобуси зупинили на блокпості у Валках Харківської області. У "Нацкорпусі" стверджували, що співробітники СБУ допитували, обшукували і фотографували кожного, хто перебував усередині транспорту.

Повідомлялося, що за перші дві години перевірку пройшли лише шість осіб.

У "Нацкорпусі" цю ситуацію назвали "політичними переслідуваннями".

"Влада використовує інструмент у вигляді СБУ для репресій над патріотами", — заявили в організації.

Про блокування силовиками автобусів "Нацкорпуса" під Харковом повідомили й низка місцевих Telegram-каналів. Зокрема, на "ТруХе" написали, що до блокпосту у Валках пригнали військову техніку. Оглядом людей, які перебували в автобусі, стверджують на каналі, займалися майже 20 силовиків.

[ + – ] СБУ заблокувала автобуси "Нацкорпусу" під Харковом

Утім, на офіційній сторінці "Національного корпусу" в Telegram повідомили, що СБУ після чотирьох годин огляду все ж дозволила автобусам із представниками організації поїхати далі до Києва.

[ + – ] СБУ заблокувала автобуси "Нацкорпусу" під Харковом

У "Нацкорпусі" підкреслили, що члени їхньої організації в Харкові вирушили до Києва для участі в акції на підтримку затриманих напередодні СБУ соратників. Засідання з обрання їм запобіжного заходу повинно було початися в Шевченківському райсуді Києва о 10:00.

Нагадаємо, раніше керівник харківського осередку "Нацкорпусу" Костянтин Немічев повідомляв Фокусу, що представники їхньої організації вирушили до Києва для підтримки затриманих. В СБУ ж розповіли, що протягом 5-6 серпня в Харківській області будуть проводитися антитерористичні навчання.

Раніше 5 серпня Служба безпеки України повідомила про затримання сімох членів "Нацкорпусу" за підозрою у вимаганні, перешкоджанні законній господарській діяльності та створенні злочинної організації. За інформацією слідства, членами цієї організації були 50 осіб, зокрема — чинні співробітники правоохоронних органів.