Харківський "Нацкорпус" після масових затримань їде до Києва. СБУ виставляє блокпости

6 серпня у Києві обиратимуть запобіжний захід сімом затриманим представникам "Нацкорпусу". Їх підозрюють в рекеті та створенні ОЗУ.

Представники харківського "Нацкорпусу" мають намір відправитися до Києва з метою підтримати представників своєї організації, які 5 серпня, були затримані співробітниками Служби безпеки України (СБУ). Про це Фокусу повідомив керівник місцевого осередку організації Костянтин Немічев.

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"У затриманих хлопців суд, тому ми висуваємося їх підтримати", — заявив він.

У той же час, як повідомляє Управління СБУ в Харківській області, 5-6 серпня в регіоні проходять планові антитерористичні навчання "в умовах, які максимально наближені до реальних". У спецслужбі попросили жителів і гостей Харкова й області з розумінням поставитися до можливих незручностей, зокрема, до перевірки документів та огляду транспортних засобів.

"Усі дії відбуваються в рамках чинного законодавства і з безумовним дотриманням прав і свобод людини".

Обирати запобіжний захід семи затриманим громадянам, які причетні до "Нацкорпусу", будуть в Шевченківському районному суді столиці о 10:00. Поруч із будівлею суду пройде акція їх групи підтримки.

У той же час у низці місцевих Telegram-каналів публікують думку, що запланована акція і навчання СБУ безпосередньо пов'язані.

Власне в "Нацкорпусі" не змогли відповісти, чи пов'язані ці дві події.

"Що робить СБУ та їхні мотиви — не можу відповісти. Швидше за все, будуть займатися тим же, чим і в 2014 році на Донбасі. Тобто всім, але не своєю роботою", — висловив свою точку зору Немічев.

У чому силовики підозрюють представників "Нацкорпусу"

Служба безпеки України в Харкові й області затримала сімох людей, які підозрюються у вимаганні, перешкоді законній господарській діяльності та створенні злочинної організації та участі в ній.

За даними слідства, в діяльності організації всього були задіяні майже 50 осіб, серед яких чинні співробітники правоохоронних органів із досвідом ведення бойових дій. Ці люди нібито вимагали від підприємців припинити займатися господарською діяльністю, також вимагали гроші у співробітників медичних установ і підприємств, які надають ритуальні послуги на території регіону.

За даними правоохоронців, щомісячно організація заробляла більше 1 мільйона гривень.

Серед затриманих, як з'ясувалося, є представники "Нацкорпусу". Незабаром після того, як стало відомо про затримання, представники організації заявили, що йдеться про політичний тиск. Так, глава її харківського осередку Костянтин Немічев заявив, що "[президент України Володимир] Зеленський почав зачистку вулиці, розуміючи, що восени його чекають масові протести".

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України повідомила про блокування діяльності "силового блоку" якогось громадського об'єднання проросійського спрямування, яким керував один із депутатів Верховної Ради. За даними відомства, угруповання спеціалізувалося на "скоєнні злочинів і провокаційних діях, спрямованих на розхитування ситуації в країні". Після повідомлення депутат від фракції "Опозиційна платформа — За життя" Ілля Кива заявив, що йдеться про підконтрольну йому організацію "Патріоти — За життя".

У липні повідомлялося, що співробітники поліції затримали в центрі Харкова координатора громадського руху "Патріоти — За життя" Олега Ширяєва.