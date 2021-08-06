Харьковский "Нацкорпус" после массовых задержаний едет в Киев. СБУ выставляет блокпосты

6 июля в Киеве будут избирать меру пресечения семерым задержанным представителям "Нацкорпуса". Их подозревают в рэкете и создании ОПГ.

Представители харьковского "Нацкорпуса" намерены отправиться в Киев с целью поддержать представителей своей организации, которые 5 августа, были задержаны сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом Фокусу сообщил руководитель местной ячейки организации Константин Немичев.

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"У задержанных ребят суд, поэтому мы выдвигаемся их поддержать", – заявил он.

В то же время, как сообщает Управление СБУ в Харьковской области, 5-6 августа в регионе проходят плановые антитеррористические учения "в условиях, которые максимально приближены к реальным". В спецслужбе попросили жителей и гостей Харькова и области с пониманием отнестись к возможным неудобствам, в частности, к проверке документов и осмотру транспортных средств.

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Избирать меру пресечения семи задержанным гражданам, имеющим отношение к "Нацкорпусу", будут в Шевченковском районном суде столицы в 10.00. Рядом со зданием суда пройдет акция их группы поддержки.

В то же время на целом ряде местных Telegram-каналов публикуют мнение, что запланированная акция и учения СБУ напрямую связаны.

В самом "Нацкорпусе" затруднились ответить, связаны ли эти два события.

"Что делает СБУ и их мотивы — не могу ответить. Скорее всего, будут заниматься тем же, чем и в 2014 году на Донбассе. То есть всем, но не своей работой", – высказал свою точку зрения Немичев.

В чем силовики подозревают представителей "Нацкорпуса"

Служба безопасности Украины в Харькове и области задержала семерых человек, которые подозреваются в вымогательстве, препятствии законной хозяйственной деятельности и создании преступной организации и участии в ней.

По данным следствия, в деятельности организации всего были задействованы около 50 человек, среди которых действующие сотрудники правоохранительных органов с опытом ведения боевых действий. Эти люди якобы требовали от предпринимателей прекратить заниматься хозяйственной деятельностью, также требовали деньги у сотрудников медицинских учреждений и предприятий, которые предоставляют ритуальные услуги на территории региона.

По данным правоохранителей, ежемесячно организация зарабатывала более 1 миллиона гривен.

Среди задержанных, как выяснилось, есть представители "Нацкорпуса". Вскоре после того, как стало известно о задержаниях, представители организации заявили, что речь идет о политическом давлении. Так, глава ее харьковской ячейки Константин Немичев заявил, что "[президент Украины Владимир] Зеленский начал зачистку улицы, понимая, что осенью его ждут массовые протесты".

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины сообщила о блокировке деятельности "силового блока" некоего общественного объединение пророссийского толка, которым руководил один из депутатов Верховной Рады. По данным ведомства, группировка специализировалась на "совершении преступлений и провокационных действий, направленных на расшатывание ситуации в стране". После сообщения депутат от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива заявил, что речь идет о подконтрольной ему организации "Патриоты – За жизнь".

В июле сообщалось, что сотрудники полиции задержали в центре Харькова координатора общественного движения "Патриоты — За жизнь" Олега Ширяева.