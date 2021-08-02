Холодное оружие и каннабис: СБУ нейтрализовала "силовой блок" Ильи Кивы (фото)

Силовики утверждают, что группировка прикрывалась общественным объединением и пыталась спровоцировать обострение политической обстановки в стране.

Служба безопасности Украины сообщила о блокировке деятельности "силового блока" некоего общественного объединение пророссийского толка, которым руководил один из депутатов Верховной Рады. Информация опубликована на сайте спецслужбы.

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По данным ведомства, группировка специализировалась на "совершении преступлений и провокационных действий, направленных на расшатывание ситуации в стране".

Более того, как сообщает СБУ, в марте 2021 года лидер "силового блока" и ее активные участники нанесли тяжелые телесные повреждения идеологическому оппоненту. Лидер группировки уже получил подозрение по факту случившегося.

В Службе безопасности считают, что вышеупомянутые действия должны были привести к обострению политической обстановки и к массовым нарушениям общественного порядка.

Фото: СБУ

Спецоперацию проводили в Харькове, Лисичанске и Северодонецке. Во время обысках в офисе организации и домах ее участников, как утверждается, было найдено холодное оружие, большая партия каннабиса и оборудование для ее выращивания. Помимо этого, была изъята инструкция по подготовке участников группировки "к радикальным действиям против идеологических оппонентов".

Фото: СБУ

На сайте СБУ не говорится напрямую, о какой организации идет речь, однако на новость уже отреагировал народный депутат Украины от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива, которого связывают с деятельностью движения "Патриоты – За жизнь". На своей странице в Facebook нардеп опубликовал видеообращение, в котором заявил, что СБУ ведет работу по дискредитации организации.

"Только что на сайте СБУ была опубликована их статья о том, что якобы Служба безопасности ликвидировала преступную группировку, которая занималась нарушением закона, тяжкими преступлениями. И эта преступная группировка напрямую связана со мной. Говорят они об общественной организации "Патриоты – За жизнь", что якобы мы способствовали разжиганию вражды внутри нашего общества", – заявил парламентарий.

Кива также утверждает, что в результате операции не были проведены задержания, а тот свидетель, чьи показания были использованы для объявления подозрения лидеру организации Олегу Ширяеву, сейчас в Офисе генпрокурора дает показания о том, что эти показания у него "выбивали".

"Моя организация жива. И сколько бы грязи вы на нее ни налили, ничего не изменится. Мы не нарушаем закон. Вы этого только понять не можете", – эмоционально заявил Кива.

В июле сообщалось, что сотрудники полиции задержали в центре Харькова координатора общественного движения "Патриоты — За жизнь" Олега Ширяева.