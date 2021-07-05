В Харькове задержали соратника Кивы по делу о стрельбе в представителя "Нацкорпуса", — СМИ

Сам Артем Мошенский, в которого стреляли на прошлой неделе, остается в тяжелом состоянии. Его подключили к аппарату ИВЛ и собираются транспортировать за границу.

Сотрудники полиции задержали в центре Харькова координатора общественного движения "Патриоты — За жизнь" (им руководит нардеп Илья Кива) Олега Ширяева. Об этом в понедельник, 5 июля, сообщает "Суспільне" со ссылкой на начальника Главного управление Нацполиции в Харьковской области Андрея Рубеля.

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В управлении отметили, что операция по задержанию проводилась уголовным розыском, но по какому именно делу — уточнять не стали. Журналисты утверждают, что задержание связано с нападением на одного из бывших руководителей "Східного корпусу" Артема Мошенского, в которого стреляли 30 июня.

Как сообщает KHARKIV Today, ранее соратники раненого, в частности — представитель "Нацкорпуса" Максим Жорин, сообщали о том, что именно Олег Ширяев, который ранее был начальником Мошенского в батальоне "Східний корпус", а затем стал сотрудничать с представителем "Оппозиционной платформы — За жизнь" Ильей Кивой, причастен к стрельбе

[ + – ] Олег Ширяев Фото: Труха

Ширяев ответил на обвинения на своей странице в Facebook. По его словам, покушение, вероятно, связано с тем, что Мошенский "слишком много знал о преступлениях Андрея Билецкого и верхушки "Азова".

Напомним, что в Мошенского стреляли утром 30 июня по улице Родниковой, всего было сделано несколько выстрелов, в результате которых 31-летний мужчина был ранен в шею.

Изначально врачи не давали никаких прогнозов о том, выживет ли он, однако в понедельник стало известно, что Мошенского подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Мужчина остается в институте неотложной хирургии, ему сделали две операции и достали пулю.

Его соратники утверждают, что лучше ему не стало. Они рассматривают возможность его транспортировки на лечение за границу.

Ранее депутат Харьковского горсовета от "ОПЗЖ" Андрей Лесик заявлял, что националисты стреляли в его автомобиль. По его словам, это случилось под стенами Дзержинского районного суда Харькова. Представитель "ОПЗЖ" отметил, что, помимо стрельбы, националисты якобы кидались под колеса его автомобиля, а также били кулаками по стеклам. Перед тем, как покинуть здание Дзержинского райсуда, Лесик якобы сделал заявку на 102 об угрозе жизни, однако сотрудники полиции, как он отметил, не совершили никаких действий в отношении националистов.