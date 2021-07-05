У Харкові затримали соратника Киви у справі про стрілянину в представника "Нацкорпуса", — ЗМІ

Власне Артем Мошенський, в якого стріляли минулого тижня, залишається у важкому стані. Його підключили до апарату ШВЛ і збираються транспортувати за кордон.

Співробітники поліції затримали в центрі Харкова координатора громадського руху "Патріоти — За життя" (ним керує нардеп Ілля Кива) Олега Ширяєва. Про це в понеділок, 5 липня, повідомляє "Суспільне" з посиланням на начальника Головного управління Нацполіції у Харківській області Андрія Рубеля.

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В управлінні зазначили, що операція із затримання проводилася карним розшуком, але за якою саме справою — уточнювати не стали. Журналісти стверджують, що затримання повʼязане з нападом на одного з колишніх керівників "Східного корпусу" Артема Мошенського, в якого стріляли 30 червня.

Як повідомляє KHARKIV Today, раніше соратники пораненого, зокрема — представник "Нацкорпуса" Максим Жорін, повідомляли про те, що саме Олег Ширяєв, який раніше був начальником Мошенського в батальйоні "Східний корпус", а потім почав співпрацювати з представником "Опозиційної платформи — за життя" Іллею Кивою, причетний до стрілянини.

[ + – ] Олег Ширяєв Фото: Труха

Ширяєв відповів на звинувачення на своїй сторінці у Facebook. За його словами, замах, ймовірно, повʼязаний з тим, що Мошенський "занадто багато знав про злочини Андрія Білецького та верхівки "Азова".

Нагадаємо, що в Мошенського стріляли вранці 30 червня на вулиці Джерельній, всього було зроблено кілька пострілів, унаслідок яких 31-річний чоловік був поранений в шию.

Спочатку лікарі не давали ніяких прогнозів про те, чи виживе він, проте в понеділок стало відомо, що Мошенського підключили до апарату штучної вентиляції легенів. Чоловік залишається в інституті невідкладної хірургії, йому зробили дві операції і дістали кулю.

Його соратники стверджують, що краще йому не стало. Вони розглядають можливість його транспортування на лікування за кордон.

Раніше депутат Харківської міськради від "ОПЗЖ" Андрій Лесик заявляв, що націоналісти стріляли в його автомобіль. За його словами, це сталося під стінами Дзержинського районного суду Харкова. Представник "ОПЗЖ" зазначив, що, крім стрільби, націоналісти нібито кидалися під колеса його автомобіля, а також били кулаками по склу. Перед тим, як покинути будівлю Дзержинського райсуду, Лесик нібито зробив заявку на 102 про загрозу життю, проте співробітники поліції, як він зазначив, не вчинили жодних дій щодо націоналістів.