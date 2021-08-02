Холодна зброя і канабіс: СБУ нейтралізувала "силовий блок" Іллі Киви (фото)

Силовики стверджують, що угрупування прикривалося громадським об'єднанням і намагалося спровокувати загострення політичної обстановки в країні.

Служба безпеки України повідомила про блокування діяльності "силового блоку" якогось громадського об'єднання проросійського спрямування, яким керував один з депутатів Верховної Ради. Інформація опублікована на сайті спецслужби.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За даними відомства, угрупування спеціалізувалося на "скоєнні злочинів і провокаційних дій, спрямованих на розхитування ситуації в країні".

Більше того, як повідомляє СБУ, у березні 2021 року лідер "силового блоку" та його активні учасники завдали тяжких тілесних ушкоджень ідеологічному опонентові. Лідер угруповання вже отримав підозру за фактом того, що сталося.

У Службі безпеки вважають, що вищезазначені дії повинні були призвести до загострення політичної обстановки і до масових порушень громадського порядку.

Фото: СБУ

Спецоперацію проводили в Харкові, Лисичанську та Сєверодонецьку. Під час обшуків в офісі організації та будинках її учасників, як стверджується, було знайдено холодну зброю, велику партію канабісу та обладнання для її вирощування. Крім цього, було вилучено інструкцію з підготовки учасників угрупування "до радикальних дій проти ідеологічних опонентів".

Фото: СБУ

На сайті СБУ не йдеться безпосередньо, про яку організацію мова, однак, на новину вже відреагував народний депутат України від фракції "Опозиційна платформа — За життя" Ілля Кива, якого пов'язують з діяльністю руху "Патріоти — За життя". На своїй сторінці у Facebook нардеп опублікував відеозвернення, у якому заявив, що СБУ веде роботу з дискредитації організації.

"Тільки що на сайті СБУ була опублікована їхня стаття про те, що нібито Служба безпеки ліквідувала злочинне угрупування, яке займалося порушенням закону, тяжкими злочинами. І це злочинне угрупування безпосередньо пов'язане зі мною. Вони кажуть про громадську організацію "Патріоти — За життя", що нібито ми сприяли розпалюванню ворожнечі всередині нашого суспільства", — заявив парламентарій.

Кива також стверджує, що в результаті операції були проведені затримання, а той свідок, чиї свідчення були використані для оголошення підозри лідеру організації Олегу Ширяєву, наразі в Офісі генпрокурора свідчить про те, що ці показання в нього "вибивали".

"Моя організація жива. І скільки б бруду ви на неї не налили, нічого не зміниться. Ми не порушуємо закон. Ви цього тільки зрозуміти не можете", — емоційно заявив Кива.

У липні повідомлялося, що співробітники поліції затримали в центрі Харкова координатора громадського руху "Патріоти — За життя" Олега Ширяєва.