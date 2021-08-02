Холодна зброя і канабіс: СБУ нейтралізувала "силовий блок" Іллі Киви (фото)
Силовики стверджують, що угрупування прикривалося громадським об'єднанням і намагалося спровокувати загострення політичної обстановки в країні.
Служба безпеки України повідомила про блокування діяльності "силового блоку" якогось громадського об'єднання проросійського спрямування, яким керував один з депутатів Верховної Ради. Інформація опублікована на сайті спецслужби.
За даними відомства, угрупування спеціалізувалося на "скоєнні злочинів і провокаційних дій, спрямованих на розхитування ситуації в країні".
Більше того, як повідомляє СБУ, у березні 2021 року лідер "силового блоку" та його активні учасники завдали тяжких тілесних ушкоджень ідеологічному опонентові. Лідер угруповання вже отримав підозру за фактом того, що сталося.
У Службі безпеки вважають, що вищезазначені дії повинні були призвести до загострення політичної обстановки і до масових порушень громадського порядку.
Спецоперацію проводили в Харкові, Лисичанську та Сєверодонецьку. Під час обшуків в офісі організації та будинках її учасників, як стверджується, було знайдено холодну зброю, велику партію канабісу та обладнання для її вирощування. Крім цього, було вилучено інструкцію з підготовки учасників угрупування "до радикальних дій проти ідеологічних опонентів".
На сайті СБУ не йдеться безпосередньо, про яку організацію мова, однак, на новину вже відреагував народний депутат України від фракції "Опозиційна платформа — За життя" Ілля Кива, якого пов'язують з діяльністю руху "Патріоти — За життя". На своїй сторінці у Facebook нардеп опублікував відеозвернення, у якому заявив, що СБУ веде роботу з дискредитації організації.
"Тільки що на сайті СБУ була опублікована їхня стаття про те, що нібито Служба безпеки ліквідувала злочинне угрупування, яке займалося порушенням закону, тяжкими злочинами. І це злочинне угрупування безпосередньо пов'язане зі мною. Вони кажуть про громадську організацію "Патріоти — За життя", що нібито ми сприяли розпалюванню ворожнечі всередині нашого суспільства", — заявив парламентарій.
Кива також стверджує, що в результаті операції були проведені затримання, а той свідок, чиї свідчення були використані для оголошення підозри лідеру організації Олегу Ширяєву, наразі в Офісі генпрокурора свідчить про те, що ці показання в нього "вибивали".
"Моя організація жива. І скільки б бруду ви на неї не налили, нічого не зміниться. Ми не порушуємо закон. Ви цього тільки зрозуміти не можете", — емоційно заявив Кива.
У липні повідомлялося, що співробітники поліції затримали в центрі Харкова координатора громадського руху "Патріоти — За життя" Олега Ширяєва.