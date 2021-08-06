СБУ блокировала автобусы харьковского "Нацкорпуса", ехавшие в Киев для поддержки задержанных (фото)

В местных Telegram-каналах писали, что к месту задержания пригнали военную технику. Силовики обыскивали и фотографировали находившихся в автобусах.

Ночью 6 августа Служба безопасности Украины заблокировала два автобуса с членами харьковской ячейки "Национального корпуса", которые направлялись в Киев для поддержки задержанных накануне представителей их организации. Об этом сообщается на официальной странице "Нацкорпуса" в Telegram.

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Отмечается, что автобусы остановили на блокпосте в Валках Харьковской области. В "Нацкорпусе" утверждали, что сотрудники СБУ допрашивали, обыскивали и фотографировали каждого находившегося внутри транспорта.

Сообщалось, что за первые два часа проверку прошли лишь шесть человек.

В "Нацкорпусе" эту ситуацию назвали "политическими преследованиями".

"Власть использует инструмент в виде СБУ для репрессий над патриотами", — заявили в организации.

О блокировании силовиками автобусов "Нацкорпуса" под Харьковом сообщил и ряд местных Telegram-каналов. В частности, на "ТруХе" написали, что к блокпосту в Валках пригнали военную технику. Досмотром находившихся в автобусе, утверждают на канале, занимались около 20 силовиков.

[ + – ] СБУ заблокировала автобусы "Нацкорпуса" под Харьковом

Впрочем, на официальной странице "Национального корпуса" в Telegram сообщили, что СБУ после четырех часов осмотра все же разрешила автобусам с представителями организации поехать дальше в Киев.

[ + – ] СБУ заблокировала автобусы "Нацкорпуса" под Харьковом

В "Нацкорпусе" подчеркнули, что члены их организации в Харькове отправились в Киев для участия в акции в поддержку задержанных накануне СБУ соратников. Заседание по избранию им меры пресечения должно было начаться в Шевченковском райсуде Киева в 10:00.

Напомним, ранее и руководитель харьковской ячейки "Нацкорпуса" Константин Немичев сообщал Фокусу, что представители их организации отправились в Киев для поддержки задержанных. В СБУ же рассказали, что в течение 5-6 августа в Харьковской области будут проводиться антитеррористические учения.

Ранее 5 августа Служба безопасности Украины сообщила о задержании семерых членов "Нацкорпуса" по подозрению в вымогательстве, препятствовании законной хозяйственной деятельности и создании преступной организации. По информации следствия, членами этой организации были 50 человек, в том числе — действующие сотрудники правоохранительных органов.