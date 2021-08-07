Суд відправив автора хіта "Путін — х**ло" та інших затриманих членів "Нацкорпусу" в СІЗО (відео)

Підозрювані проведуть під вартою по 60 діб без права застави. "Чилі" в ході засідання підкреслив, що "осінь в Україні явно не буде проукраїнською".

Під час судового засідання, яке тривало з 6 по 7 серпня, Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення відправити в СІЗО на 2 місяці без права внесення застави всіх сімох членів "Нацкорпусу", яких 5 серпня затримала в Харкові Служба безпеки України (СБУ) за підозрою в створенні злочинної організації, що займалася вимаганням у місцевих підприємців. Про це повідомило Hromadske з місця подій.

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Судове засідання по обранню підозрюваним запобіжного заходу закінчилося близько третьої години ночі. Уже після його початку СБУ опублікувала записи телефонних розмов, на яких, за словами силовиків, можна почути "докази незаконної діяльності" затриманих у Харкові представників "Нацкорпусу". На записах одні люди вимагали від інших, імовірно підприємців, гроші та погрожували фізичною розправою ("Я тебе поховаю", "Посадимо тебе на пляшку" і т.д.).

[ + – ] СБУ оприлюднила записи телефонних розмов, імовірно, затриманих представників "Нацкорпусу"

Серед відправлених у СІЗО членів харківського "Нацкорпусу" виявився і Сергій Величко (позивний — "Чілі"). В організації заявили, що саме він є автором всесвітньо відомої пісні-кричалки "Путін — х**ло!". Відзначимо, вперше її виконали 30 березня 2014 року ультрас футбольного клубу "Металіст", який базувався саме в Харкові.

[ + – ] Сергій "Чилі" Величко

У коментарі журналістам під час судового засідання Сергій "Чилі" Величко назвав провадження сфабрикованими й підкреслив, що "осінь в Україні явно не буде проукраїнською".

[ + – ] В ході судового засідання Сергій "Чилі" Величко назвав сфабрикованою підозру СБУ

Крім Величко суд відправив у СІЗО:

Івана Нікіфорова;

Сергія Козлюка;

Олега Скрипку;

Кирила Крикунова;

Дмитра Колеснікова;

Артема Субочева.

[ + – ] В ході судового засідання Олег Скрипка також заперечував причетність до інкримінованих йому злочинів

СБУ також повідомляла про восьмого підозрюваного, якого поки не затримали. Імовірно, мова про Артема Мошенського, якого на початку липня підстрелили в Харкові, після чого його відправили на лікування в лікарню Ізраїлю.

В ході засідання адвокати просили суд не застосовувати до підозрюваних запобіжного заходу або обрати більш м'який. Деякі затримані запевнили, що не збираються тікати. Прокурори ж наполягали на взяття їх під варту і підкреслювали, що є ризики втечі, тиску на свідків і знищення речових доказів. У результаті суд встав на сторону обвинувачення.

Під час засідання під будівлею суду також проходила акція на підтримку затриманих членів харківського осередку "Нацкорпусу". Пряму трансляцію з місця подій вели самі представники організації.

[ + – ] Затримання членів "Нацкорпусу" в Харкові: акція на підтримку підозрюваних під судом в Києві

Примітно, що соратники затриманих у Харкові членів "Нацкорпусу" почали збиратися під будівлею суду в Києві ще з 10 ранку. Спочатку повідомлялося, що саме тоді мало розпочатися засідання з обрання запобіжного заходу підозрюваним, проте пізніше в ЗМІ розповіли, що його перенесли на 12.00. На Telegram-каналі харківського осередку "Нацкорпусу" ж написали про початок судового засідання лише о 13:35.

Представники організації запевняли, що під будівлею суду зібралося близько 2 тисяч осіб.

[ + – ] Затримання членів "Нацкорпусу" в Харкові: акція на підтримку підозрюваних під судом в Києві

На акцію приїхали й представники харківського осередку "Нацкорпуса". По дорозі їх автобуси на 4 години заблокували співробітники СБУ. Силовики проводили огляди й фотографували націоналістів, які знаходилися в транспорті.

У ході акції лідер "Нацкорпусу" Андрій Білецький заявив журналістам, що йому "плювати на ексглаву МВС Арсена Авакова та Офіс президента" і запевнив, що в разі обрання судом запобіжного заходу у вигляді СІЗО "буде гаряче".