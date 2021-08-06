Свастики та Гітлер: в Києві почалася акція на підтримку затриманих членів "Нацкорпусу" (відео)

Журналісти повідомляють, що кількість прихильників підозрюваних під будівлею суду стрімко збільшується. Територію посилено охороняють правоохоронці.

Сьогодні, 6 серпня, о 10:00 в Шевченківському райсуді Києва мало розпочатися засідання з обрання запобіжного заходу затриманим СБУ напередодні в Харкові членам організації "Національний корпус". Однак, як повідомляють різні ЗМІ з місця подій, на поточний момент засідання ще не розпочалося.

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[ + – ] Затримання в Харкові членів "Нацкорпусу": під судом в Києві почалася акція на їх підтримку

У канцелярії суду журналістам видання "Страна" розповіли, що суддя повинен вирішити у закритому чи відкритому форматі проходитиме засідання. На територію суду пропускають тільки після перевірки металошукачами.

Під будівлею також збираються представники організації "Національний корпус" для проведення акції на підтримку затриманих. Націоналісти встановили намет і поставили колонки для проведення заходу.

[ + – ] Затримання в Харкові членів "Нацкорпусу": під судом в Києві почалася акція на їх підтримку

На Telegram-каналі PavlovskyNews повідомили, що будівлю Шевченківського райсуду посилено охороняє поліція.

[ + – ] Затримання в Харкові членів "Нацкорпусу": під судом в Києві почалася акція на їх підтримку

Telegram-канал KlymenkoTime опублікував фото двох учасників акції, один з яких був одягнений у футболку "Адольфкульт" з принтом Адольфа Гітлера, а у другого на руці були татуювання у вигляді свастик.

[ + – ] На акції на підтримку затриманих членів "Нацкорпусу" помітили чоловіків з татуюваннями свастик і в футболці з Гітлером [ + – ] На акції на підтримку затриманих членів "Нацкорпусу" помітили чоловіків з татуюваннями свастик і в футболці з Гітлером Фото: Klymenko Time

Пізніше на каналі PavlovskyNews повідомили, що кількість прихильників затриманих членів "Нацкорпусу" почала зростати.

"Як зауважив наш журналіст, кількість людей за останні пів години збільшилася в рази. Самих заарештованих вже привезли в будівлю суду", — розповідають на каналі.

Журналісти повідомляють, що, за попередньою інформацією, судове засідання по затриманим представникам "Нацкорпусу" розпочнеться о 12:00.

[ + – ] Затримання в Харкові членів "Нацкорпусу": кількість прихильників під судом в Києві продовжує зростати

Зазначимо, вночі 6 серпня співробітники СБУ заблокували на блокпості у Валках Харківської області два автобуса з членами харківського осередку "Нацкорпусу", які прямували до Києва для участі у цій акції. Представників організації фотографували та оглядали. Їм дозволили продовжити рух лише через чотири години.

Раніше керівник харківського осередку "Національного корпусу" Костянтин Немічев повідомив Фокусу, що вони вирушають до Києва для участі в акції на підтримку затриманих соратників.

Напередодні, 5 серпня, СБУ повідомила про затримання сімох членів "Нацкорпусу", яких підозрюють у вимаганні, перешкоджанні законній господарській діяльності та участі у незаконній злочинній організації. Силовики стверджують, що щомісячний дохід угруповання становив понад 1 мільйон гривень.