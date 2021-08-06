Свастики и Гитлер: в Киеве началась акция в поддержку задержанных членов "Нацкорпуса" (видео)

Журналисты сообщают, что количество сторонников подозреваемых под зданием суда стремительно увеличивается. Территорию усиленно охраняют правоохранители.

Сегодня, 6 августа, в 10:00 в Шевченковском райсуде Киева должно было начаться заседание по избранию меры пресечения задержанным СБУ накануне в Харькове членам организации "Национальный корпус". Однако, как сообщают различные СМИ с места событий, по состоянию на текущий момент заседание еще не началось.

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[ + – ] Задержание в Харькове членов "Нацкорпуса": под судом в Киеве началась акция в их поддержку

В канцелярии суда журналистам издания "Страна" рассказали, что судья должен решить в закрытом или открытом формате будет проходить заседание. На территорию суда пропускают только после проверки металлоискателями.

Под зданием также собираются представители организации "Национальный корпус" для проведения акции в поддержку задержанных. Националисты установили палатку и поставили колонки для проведения мероприятия.

[ + – ] Задержание в Харькове членов "Нацкорпуса": под судом в Киеве началась акция в их поддержку

На Telegram-канале PavlovskyNews сообщили, что здание Шевченковского райсуда усиленно охраняет полиция.

[ + – ] Задержание в Харькове членов "Нацкорпуса": под судом в Киеве началась акция в их поддержку

Telegram-канал KlymenkoTime опубликовал фото двух участников акции, один из которых был одет в футболку "Адольфкульт" с принтом Адольфа Гитлера, а у второго на руке были татуировки в виде свастик.

[ + – ] На акции в поддержку задержанных членов "Нацкорпуса" заметили мужчин с татуировками свастик и в футболке с Гитлером [ + – ] На акции в поддержку задержанных членов "Нацкорпуса" заметили мужчин с татуировками свастик и в футболке с Гитлером Фото: Klymenko Time

Позже на канале PavlovskyNews сообщили, что количество сторонников задержанных членов "Нацкорпуса" начало расти.

"Как заметил наш журналист, количество людей за последние полчаса увеличилось в разы. Самих арестованных уже привезли в здание суда", — рассказывают на канале.

Журналисты сообщают, что, по предварительной информации, судебное заседание по задержанным представителям "Нацкорпуса" начнется в 12:00.

[ + – ] Задержание в Харькове членов "Нацкорпуса": количество сторонников под судом в Киеве продолжает расти

Отметим, ночью 6 августа сотрудники СБУ заблокировали на блокпосте в Валках Харьковской области два автобуса с членами харьковской ячейки "Нацкорпуса", которые направлялись в Киев для участия в этой акции. Представителей организации фотографировали и досматривали. Им разрешили продолжить движение лишь спустя четыре часа.

Ранее руководитель харьковской ячейки "Национального корпуса" Константин Немичев сообщил Фокусу, что они отправляются в Киев для участия в акции в поддержку задержанных соратников.

Накануне, 5 августа, СБУ сообщила о задержании семерых членов "Нацкорпуса", которых подозревают в вымогательстве, препятствовании законной хозяйственной деятельности и участии в незаконной преступной организации. Силовики утверждают, что ежемесячный доход группировки составлял более 1 миллиона гривен.