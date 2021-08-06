"Я тебе поховаю": СБУ показала, як "Нацкорпус" займався рекетом у Харкові (відео)

На опублікованому ролику видно, що члени організації заважали працювати бізнесменам, обговорювали способи залякування бізнесменів і хвалилися спаленими мікроавтобусами.

Служба безпеки України в п'ятницю, 6 серпня, оприлюднила відео, на якому зображені розмови затриманих членів ультраправої організації "Національний корпус". За версією слідства, чоловіки займалася здирництвом і погрозами стосовно підприємців Харківської області. Ролик відомство публікувало на своєму сайті.

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"Задокументовано, що в угрупування входили особи з числа правоохоронців, місцевого криміналітету, а також особи з досвідом ведення бойових дій. У СБУ є докази протиправної діяльності зловмисників, серед яких аудіо- і відеоматеріали", — повідомили в пресслужбі відомства.

Усього відео розділене на вісім епізодів. У першому співрозмовник на ім'я К. погрожує особі на ім'я Ігор Р., що він його "особисто поховає", якщо той "не буде в кінці місяця платити бабки".

У наступному епізоді інший підозрюваний загрожує співрозмовнику "посадити його на пляшку" в разі відмови платити данину. Також у ході розмови порушується питання про місцеперебування трупа, однак контекст бесіди до кінця незрозумілий.

"Знайдемо тебе за іншою адресою, пі #### с є #### й, і посадимо тебе на пляшку. Ти с # ка з "Каретою" пі #### с працюєш. Ми тебе наздоженемо, я тобі кажу, Вася", — говорить учасник розмови.

Також у ролику містяться кадри, на яких зображено, як рекетири заважали працювати підприємцям. Зокрема спецслужба показала фотографії, на яких стоять кілька спалених мікроавтобусів.

Далі дві особи обговорюють, як поліцейські "списали" заяву про напад на чоловіка і жінку, за яким, за версією слідства, стоять затримані.

"Ну а х ## і, там ні ## я немає, харкнув в є ### о. Йому. А вона сховалася", — говорить один зі співрозмовників.

У п'ятому епізоді ймовірні злочинці обговорюють питання, пов'язані з тиском на бізнес, який вони називають "Карета".

"Макс і Чилі (Сергій Величко "Чилі", воював на Донбасі в складі "Азова" — ред.) були на зустрічі в холі, коли ви говорили: "Блін, а що це у вас мало так цих моментів". "Північ" (прізвисько ще одного можливого співучасника — ред.) пояснює: "Б # я, ми там "Карету" рушимо, "Кареті" цінник, ми приїжджаємо і воюємо з нею (...) Два дні тому дзвонить і каже: "Хто це там такий у вас Олег Северов? Хлопець до ## я нахабний (...) він підійшов тупо на морозі і так ось колеса поштрикав і сказав: "я вас уб'ю", — йдеться в запису.

Наступні два фрагмента відео показують, як ймовірні рекетири обговорюють способи залякування бізнесмена.

"Ти ходиш колеш їй колеса. Тут можна ж її, б ### ь контролювати і щипати. (...) Закрутити її ще й "обілетити" (...) Якщо вас сильно "Карета" є ## е, і ви турбуєтеся, що з нею робити — телефонуйте нам і ми будемо їх є #### ти у вас на районі", — говорять учасники розмови.

В останньому епізоді відео показана безпосередня діяльність можливих рекетирів. Вони оточили двох осіб, чиї прізвища, судячи з ролику, Каретнікова і Каретніков, і намагаються їх залякати.

"Щоб я тебе тут не бачив, ти зрозумів!? Що ти с # ка дивишся, тварино. Ну це все, ви проє ## ли, це не ваше, всі бл ###. Тебе тут забити відразу? Ти думаєш, ми не знаємо, на чому ти їздиш, де ти їздиш, твої маршрути? Ну ти що, безсмертний? (...) Пі ## а тобі буде. Ще раз побачу ... тебе ховатимуть завтра. Подумай про сім'ю, про здоров'я. Не дамо вам працювати. Валеро, ми влада в місті, ні ## я не буде, бл ###, ти зрозумів?" — кажуть ймовірні злочинці.

При цьому бізнесмен просить рекетирів "залишити йому хоч щось", а поруч була жінка, яка кричала про допомогу. У відповідь підозрювані продовжують ображати їх і погрожувати.

Наразі СБУ повідомила про підозру в причетності до фактів, показаних на відео, вісьмом особам. При цьому спецслужба не уточнює, членами якої саме організації вони є. Однак, наразі відомо, що мова про членів харківського підрозділу ультраправої організації "Національний корпус", яку ще у 2019 році Держдеп США назвав "групою ненависті".

Сьогодні, 6 серпня, в Шевченківському райсуді Києва їм обирають запобіжний захід.