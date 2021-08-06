"Я тебя похороню": СБУ показала, как "Нацкорпус" занимался рэкетом в Харькове (видео)

На опубликованном ролике видно, что члены организации мешали работать бизнесменам, обсуждали способы запугивания бизнесменов и хвастались сожженными микроавтобусами.

Служба безопасности Украины в пятницу, 6 августа, обнародовала видео, на котором запечатлены разговоры задержанных членов ультраправой организации "Национальный корпус". По версии следствия, мужчины занималась вымогательствами и угрозами в отношении предпринимателей Харьковской области. Ролик ведомство публиковало на своем сайте.

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"Задокументировано, что в группировку входили лица из числа правоохранителей, местного криминалитета, а также лица с опытом ведения боевых действий. У СБУ есть доказательства противоправной деятельности злоумышленников, среди которых аудио- и видеоматериалы", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего видео разделено на восемь эпизодов. В первом собеседник по имени К. угрожает лицу по имени Игорь Р., что он его "лично похоронит", если тот "не будет в конце месяца платить бабки".

В следующем эпизоде другой подозреваемый угрожает собеседнику "посадить его на бутылку" в случае отказа платить дань. Также в ходе разговора затрагивается вопрос о местонахождении трупа, однако контекст беседы до конца неясен.

"Найдем тебя на другом адресе, пи####с е####й, и посадим тебя на бутылку. Ты с#ка с "Каретой" пи####с работаешь. Мы тебя догоним, я тебе говорю, Вася", — говорит участник разговора.

Также в ролике содержатся кадры, на которых запечатлено, как рэкетиры мешали работать предпринимателям. В частности спецслужба показала фотографии, на которых стоят несколько сожженных микроавтобусов.

Далее два лица обсуждают, как полицейские "списали" заявление о нападении на мужчину и женщину, за которым, по версии следствия, стоят задержанные.

"Ну а х##и, там ни##я нету, харкнули в е###о. Ему. А она спряталась", — говорит один из собеседников.

В пятом эпизоде предполагаемые преступники обсуждают вопросы, связанные с давлением на бизнес, который они называют "Карета".

"Макс и Чили (Сергей Величко "Чили", воевал на Донбассе в составе "Азова" — ред.) были на встрече в холе, когда вы говорили: "Блин, а что это у вас мало так этих моментов". "Север" (прозвище еще одного возможного соучастника — ред.) объясняет: "Б#я, мы там "Карету" рушим, "Карете" ценник, мы приезжаем и воюем с ней (…) Два дня назад звонит и говорит: "Кто это там такой у вас Олег Северов? Парень до##я наглый (…) он подошел в тупую на морозе и так вот колеса поштрыкал и сказал: "Я вас убью", — говорится на записи.

Следующие два фрагмента видео показывают, как предполагаемые рэкетиры обсуждают способы запугивания бизнесмена.

"Ты ходишь колешь ей колеса. Здесь можно ж ее, б###ь контролировать и щипать. (…) Закрутить ее еще и "обилетить (…) Если вас сильно "Карета" е##т, и вы беспокоитесь, что с ней делать — звоните нам и мы будем их е####ть у вас на районе", — говорят участники разговора.

В последнем эпизоде видео показана непосредственная деятельность предполагаемых рэкетиров. Они окружили двоих человек, чьи фамилии, судя по ролику, Каретникова и Каретников, и пытаются их запугать.

"Чтобы я тебя тут не видел, ты понял!? Что ты с#ка смотришь, животное. Ну это все, вы прое##ли, это не ваше, все бл###. Тебя тут забить сразу? Ты думаешь мы не знаем на чем ты ездишь, где ты ездишь, твои маршруты? Ну ты что, бессмертный? (…) Пи##а тебе будет. Еще раз увижу… Тебя хоронить завтра будут. Подумай о семье, о здоровье. Не дадим вам работать. Валера, мы власть в городе, ни##я не будет, бл###, ты понял?" — говорят предполагаемые преступники.

При этом бизнесмен просит рэкетиров "оставить ему хоть что-то", а рядом находившаяся женщина кричит о помощи. В ответ подозреваемые продолжают оскорблять их и угрожать.

На данный момент СБУ сообщила о подозрении в причастности к фактам, показанным на видео, восьмерым лицам. При этом спецслужба не уточняет, членами какой именно организации они являются. Однако на данный момент известно, что речь идет о членах харьковского подразделения ультраправой организации "Национальный корпус", которую еще в 2019 году Госдеп США назвал "группой ненависти".

Сегодня, 6 августа, в Шевченковском райсуде Киева им избирают меру пресечения.