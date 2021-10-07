"Путін — х**ло, ла-ла-ла": Гончаренко привітав президента РФ з днем народження (відео)

Нардеп нагадав, що Путін відзначає свій день народження 7 жовтня і запропонував колегам у Раді виконати пісню харківських ультрасів.

Народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко привітав Володимира Путіна з днем народження піснею "Ла-ла-ла". Нардеп передав привітання з трибуни Верховної Ради.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Виступаючи перед парламентаріями, Олексій Гончаренко нагадав, що 7 жовтня свій день народження відзначає президент Росії Володимир Путін.

З нагоди дня народження нардеп від "Європейської солідарності" вирішив виконати пісню харківських ультрасів "Путін — х**ло, ла-ла-ла".

"У нас сьогодні у світі є іменинник — звати його Володимир Путін. І давайте разом скажемо і нагадаємо цьому імениннику Володимиру Путіну на весь світ українську народну пісню, до речі з Харкова, давайте скажемо: Путін — х**ло (продовження підхопили нардепи — ред .), ла-ла-ла-ла. Ось так і будемо працювати", — заявив Олексій Гончаренко з трибуни парламенту.

[ + – ] Гончаренко привітав Путіна з днем народження

Раніше Фокус розповідав, що бійці ЗСУ на репетиції військового параду заспівали пісню про Путіна. Військовослужбовці, які йшли стройовим кроком і під барабанний бій по Хрещатику, виконали пісню харківських ультрасів "Путін — х**ло, ла-ла-ла".

Також Фокус повідомляв, що суд відправив під варту автора хіта "Путін — х**ло, ла-ла-ла". Сергій Величко з іншими членами "Нацкорпусу" вирушили в СІЗО за звинуваченням у створенні злочинної організації, яка займалася здирництвом у місцевих підприємців.