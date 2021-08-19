У Києві на репетиції військового параду заспівали "пісеньку про Путіна" (відео)

При цьому бійці ЗСУ йшли стройовим кроком і під барабанний бій.

У Києві під час репетиції військового параду, який відбудеться на День Незалежності, військовослужбовці хором виконали приспівку про російського президента Володимира Путіна, повідомляє УНІАН з посиланням на соцмережі.

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Відеокадри з'явилися в сторіз одного з Instagram-акаунтів. На кадрах видно, що колона військових ЗСУ марширує по Хрещатику, готуючись до параду.

При цьому військовослужбовці йдуть стройовим кроком і під бій барабанів співають відому приспівку про президента РФ.

Зазначимо, "Путін — х**ло" — приспівка, яку придумали і вперше виконали ультрас футбольного клубу "Металіст" в Харкові у березні 2014 року на спільному марші з фанатами донецького "Шахтаря".

Пізніше приспівка стала інтернет-мемом і отримала низку обробок і варіацій.

Нагадаємо, 7 серпня Шевченківський районний суд Києва відправив автора хіта "Путін — х**ло" Сергія Величка та інших затриманих членів "Нацкорпусу" в СІЗО за підозрою у створенні злочинної організації, що займалася вимаганням у місцевих підприємців.

А у травні шанувальників російських "Нічних вовків" зустріли в Празі лялькою голого Путіна.

Також повідомлялося, що у 2017 році українські військові на Донбасі виконали нову пісню про російського президента Володимира Путіна.