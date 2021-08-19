В Киеве на репетиции военного парада спели "песенку о Путине" (видео)

При этом бойцы ВСУ шли строевым шагом и под барабанный бой.

В Киеве во время репетиции военного парада, который состоится на День Независимости, военнослужащие хором исполнили припевку о российском президенте Владимире Путине, сообщает УНИАН со ссылкой на соцсети.

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Видеокадры появились в сториз одного из Instagram-аккаунтов. На кадрах видно, что колонна военных ВСУ марширует по Крещатику, готовясь к параду.

При этом военнослужащие идет строевым шагом и под бой барабанов поют известную припевку о президенте РФ.

[ + – ] Репетиция парада в Киеве

Отметим, "Путин – х**ло" – припевка, которую придумали и впервые исполнили ультрас футбольного клуба "Металлист" в Харькове в марте 2014 года на совместном марше с фанатами донецкого "Шахтера".

Позже припевка стала интернет-мемом и получила ряд обработок и вариаций.

Напомним, 7 августа Шевченковский районный суд Киева отправил автора хита "Путин — х**ло" Сергея Величко и других задержанных членов "Нацкорпуса" в СИЗО по подозрению в создании преступной организации, занимавшейся вымогательством у местных предпринимателей.

А в мае поклонников российских "Ночных волков" встретили в Праге куклой голого Путина.

Также сообщалось, что в 2017 году украинские военные на Донбассе исполнили новую песню о российском президенте Владимире Путине.