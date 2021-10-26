За фактом стрілянини Іллі Киви з автомата розпочато розслідування, — Офіс генпрокурора (відео)

Щодо нардепа, стверджує Ірина Венедіктова, є чимало розслідувань, проте про правову оцінку його дій говорити поки що зарано.

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова повідомила про початок розслідування за фактом стрілянини з автоматичної вогнепальної зброї народного депутата від фракції ОПЗЖ Іллі Киви. Про це інформують кореспонденти УНІАН.

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За словами генпрокурорки, поки що рано говорити про конкретну правову оцінку дій Киви, проте для початку розслідування в прокуратури є всі передумови.

"Щодо народного депутата в нас є справи, і їх, у принципі, щодо цього народного депутата досить багато. Я не можу за кожним внесенням до ЄРДР виходити та про щось говорити й коментувати. Коли в подібних справах йде притягнення, у нас мають бути хоча б експертизи. Без них нема про що говорити. Коли я маю хоча б проміжний результат, то я про це говорю", — зазначила Венедіктова.

Також генпрокурорка ствердно відповіла на уточнювальне запитання про розслідування саме за фактом стрілянини, відео якої було викладено депутатом у Telegram. При цьому вона додала, що, коли справа дійде до висування підозри Киві, тоді стане відомо, з якою кваліфікацією підписано підозру.

"А на сьогодні це передчасне питання", — сказала Венедіктова.

Нагадаємо, що в річницю загибелі Степана Бандери депутат Ілля Ківа проголосив себе "лідером українського антифа", після чого здійснив кілька пострілів у небо з автоматичної зброї.

Пізніше в Полтаві невідомі розбили пам'ятну дошку на честь героя Радянського Союзу, ветерана Другої світової війни Пилипа Денисовича Киви, який доводиться дідом народному депутату з ОПЗЖ Іллі Киві.