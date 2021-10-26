За фактом стрілянини Іллі Киви з автомата розпочато розслідування, — Офіс генпрокурора (відео)
Щодо нардепа, стверджує Ірина Венедіктова, є чимало розслідувань, проте про правову оцінку його дій говорити поки що зарано.
Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова повідомила про початок розслідування за фактом стрілянини з автоматичної вогнепальної зброї народного депутата від фракції ОПЗЖ Іллі Киви. Про це інформують кореспонденти УНІАН.
За словами генпрокурорки, поки що рано говорити про конкретну правову оцінку дій Киви, проте для початку розслідування в прокуратури є всі передумови.
"Щодо народного депутата в нас є справи, і їх, у принципі, щодо цього народного депутата досить багато. Я не можу за кожним внесенням до ЄРДР виходити та про щось говорити й коментувати. Коли в подібних справах йде притягнення, у нас мають бути хоча б експертизи. Без них нема про що говорити. Коли я маю хоча б проміжний результат, то я про це говорю", — зазначила Венедіктова.
Також генпрокурорка ствердно відповіла на уточнювальне запитання про розслідування саме за фактом стрілянини, відео якої було викладено депутатом у Telegram. При цьому вона додала, що, коли справа дійде до висування підозри Киві, тоді стане відомо, з якою кваліфікацією підписано підозру.
"А на сьогодні це передчасне питання", — сказала Венедіктова.
Нагадаємо, що в річницю загибелі Степана Бандери депутат Ілля Ківа проголосив себе "лідером українського антифа", після чого здійснив кілька пострілів у небо з автоматичної зброї.
Пізніше в Полтаві невідомі розбили пам'ятну дошку на честь героя Радянського Союзу, ветерана Другої світової війни Пилипа Денисовича Киви, який доводиться дідом народному депутату з ОПЗЖ Іллі Киві.