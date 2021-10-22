У Полтаві розбили пам'ятну дошку діда Киви. Нардеп назвав Україну "колискою фашизму"
Депутат від ОПЗЖ заявив, що країна "давно перетворилася на вигрібну яму" та допустив, що до інциденту можуть бути причетні його однопартійці.
У Полтаві невідомі розбили пам'ятну дошку на честь героя Радянського Союзу, ветерана Другої світової війни Пилипа Денисовича Киви, який доводиться дідом народному депутату з ОПЗЖ Іллі Киві. Про це в своєму телеграм-каналі повідомив сам політик.
За його словами, інцидент стався вночі в п'ятницю, 22 жовтня.
"Слабкі, боягузливі людці, які воюють із пам'ятниками та пам'яттю про тих, хто переміг фашизм у країні, яка давно перетворилася на вигрібну яму... Україна — колиска фашизму!!!" — написав нардеп.
Також Кива заявив, що не здивується, якщо за цим актом вандалізму стоять його однопартійці, які фігурували в історії навколо його виключення з політичної сили.
Нагадаємо, вчора, 21 жовтня, народний депутат із ОПЗЖ Ілля Кива повідомив, що його виключили з партії. За його словами, за цим стояли представники співголови політсили Юрія Бойка та голови виконкому Сергія Льовочкіна в Полтавській обласній партійній організації. Причиною свого виключення Кива назвав привітання президента РФ Володимира Путіна з днем народження, а також його небажання "зливати, продавати партію, підробляти документи, вести деструктивні дії щодо партійної системи".
Однак через кілька годин Кива повідомив, що інформацію про його виключення поширили "аферисти" в складі партії.
Що стосується діда Киви, то нардеп згадував про нього у своїх соціальних мережах. Раніше політик опублікував фотографію в шапці з військової кокардою, у центрі якої — червона зірка з серпом і молотом і запропонував заарештувати його. Знімок він підписав словами: "Нацисте, арештуй мене! З цією зіркою мій дід різав горлянки фашистам!". Після цього Офіс генпрокурора та Держбюро розслідувань вручили Киві підозру в пропаганді комуністичного режиму.