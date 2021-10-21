Кива назвав "дезінформацією аферистів" своє виключення з ОПЗЖ (відео)

Нардеп стверджує, що ті, хто ухвалили рішення про позбавлення його членства в політсилі, раніше були "викриті у злочинах перед партією і законом", закликавши при цьому "не вірити фейкам і п*дарасам"

Народний депутат Ілля Кива заявив, що інформація про його виключення з партії "Опозиційна платформа — за життя" (ОПЗЖ) не відповідає дійсності. Про це парламентарій сказав у ролику, який опублікований на його каналі в Telegram.

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"Хочу зробити офіційну заяву. Зараз в інтернеті гуляє відео, де група людей виключає мене з лав ОПЗЖ. З повною відповідальністю заявляю, що це чиста дезінформація аферистів, які раніше були викриті у злочинах перед партією і перед законом. Я в ОПЗЖ, я — на вістрі атаки. І так буде завжди", — заявив Кива.

Парламентарій підкреслив, що ОПЗЖ — це партія "сильних, порядних, охайних людей", які, за словами нардепа, "дадуть можливість країні відродитися".

"Не вірте фейкам, не вірте п*дарасам", — резюмував свою думку Кива.

[ + – ] Кива назвав заяву про своє виключення з ОПЗЖ "дезінформацією аферистів"

Пізніше на його каналі в Telegram з'явилася ще одна публікація, в якій парламентарій повторив, що він "у строю ОПЗЖ і на вістрі атаки" та знову закликав "не вірити п*дарасам".

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Варо зазначити, що раніше інформацію про своє виключення з ОПЗЖ підтвердив сам Кива. За словами парламентарія, позбавлення його членства в політсилі домоглися представники його колег по фракції Сергій Льовочкін і Юрій Бойко.

"Це була системна робота, яку вони вели протягом року", — заявляв Кива.

Парламентарій стверджував, що він не влаштовує своїх колег по політичній силі через його привітання Володимира Путіна і ставлення до Степана Бандери.

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Незадовго до цього в соцмережах опублікували ролик, в якому представники Полтавської обласної організації ОПЗЖ провели конференцію і вирішили надіслати керівництву політсили звернення щодо виключення Киви зі складу партії.

Нагадаємо, на початку жовтня Кива опублікував ролик, в якому привітав Путіна з днем народження.