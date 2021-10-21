Кива назвал "дезинформацией аферистов" свое исключение из ОПЗЖ (видео)

Ранее парламентарий сам подтвердил, что его лишили членства в партии. Теперь нардеп призывает "не верить фейкам и п*дарасам".

Народный депутат Илья Кива заявил, что информация о его исключении из партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" (ОПЗЖ) не соответствует действительности. Об этом парламентарий сказал в ролике, который опубликован на его канале в Telegram.

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"Хочу сделать официальное заявление. Сейчас в интернете гуляет видео, где группа людей исключает меня из рядов ОПЗЖ. С полной ответственностью заявляю, что это чистая дезинформация аферистов, которые ранее были уличены в преступлениях перед партией и перед законом. Я в ОПЗЖ, я — на острие атаки. И так будет всегда", — заявил Кива.

Парламентарий подчеркнул, что ОПЗЖ — это партия "сильных, порядочных, чистоплотных людей", которые, по словам нардепа, "дадут возможность стране возродиться".

"Не верьте фейкам, не верьте п*дарасам", — резюмировал свою мысль Кива.

[ + – ] Кива назвал заявление о своем исключении из ОПЗЖ "дезинформацией аферистов"

Позже на его канале в Telegram появилась еще одна публикация, в которой парламентарий повторил, что он "в строю ОПЗЖ и на острие атаки" и вновь призвал "не верить п*дарасам".

[ + – ] Кива рассказал, что он состоит в ОПЗЖ

Примечательно, что ранее информацию о своем исключении из ОПЗЖ подтвердил сам Кива. По словам парламентария, лишения его членства в политсиле добились представители его коллег по фракции Сергея Левочкина и Юрия Бойко.

"Это была системная работа, которую они вели на протяжении года", — заявлял Кива.

Парламентарий утверждал, что он не устраивает своих коллег по политсиле из-за его поздравлений Владимиру Путину и отношения к Степану Бандере.

[ + – ] Кива заявил, что его исключили из ОПЗЖ

Незадолго до этого в соцсетях опубликовали ролик, в котором представители Полтавской областной организации ОПЗЖ провели конференцию и решили направить руководству политсилы обращение относительно исключения Кивы из состава партии.

Напомним, в начале октября Кива опубликовал ролик, в котором поздравил Путина с днем рождения.