Кива заявил о своем исключении из ОПЗЖ. В партии говорят, что это "фейк"

Нардеп заявил, что за его исключением стоят представители Бойко и Левочкина. Однако сопредседатель политсилы Рабинович эту информацию называет "бредом сумасшедшего".

Народного депутата Илью Киву исключили из рядов партии ОПЗЖ. По его словам, за этим стоят представители сопредседателя политсилы Юрий Бойко и главы исполкома партии Сергей Левочкин. Об этом политик сообщил проекту Pavlovsky News.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Политика" в Facebook Подписаться

"Представители в партии Бойко Юрия Анатольевича, которого я, кстати, правда уважаю, и Левочкина Сергея Владимировича действительно добились исключения моего из партии. Это была системная работа, которую они вели на протяжении года", — утверждает нардеп.

По словам политика, его исключили из партии из-за того, что он не давал областной партийной организации "сливать, продавать партию, подделывать документы, вести деструктивные действия по отношению к партийной системе".

"Я конечно их не устраиваю… Со своей принципиальной позицией, со своими поздравлениями Путину, со своим отношением по отношениям к нацистским преступникам Бандеры… Позиции руководства (по этому вопросу) я пока не слышал", — сказал Кива.

Через некоторое время сопредседатель ОПЗЖ Вадим Рабинович назвал информацию об исключении Кивы из партии "бредом сумасшедшего".

"Недождетесь!! Кива-наш товарищ…", — написал нардеп в своем Facebook.

Затем Рабинович записал по этому поводу видеообращение.

"Ну что, бредоносные, кого вы исключить из партии хотите? Киву? Хр*на лысого! Понятно? Пока!" — заявил один из руководителей партии, стоя рядом с Кивой.

Вслед за этим другой народный депутат из ОПЗЖ Ренат Кузьмин заявил, что "на вопрос об исключении Кивы из партии Юрий Бойко ответил, что эта информация — фейк, никто Киву не исключал и сейчас готовится партийное опровержение для СМИ".

"Правда, сам Кива уже подтвердил свое исключение. Для меня, например, все происходящее — полная неожиданность, если не сказать больше. Если фейк — ждем опровержения. Не фейк — ждем объяснения", — отреагировал политик.

Ранее, 7 октября, Полтавская областная партийная организация провела конференцию при участии депутатов разных уровней, в ходе которой было принято обращение к руководству ОПЗЖ об исключении Кивы из рядов партии. По данным портала "Зміст", представители партии раскритиковали Киву за оскорбления в адрес председателя фракции партии в облсовете Олега Сазонова.

"Единогласно обращаемся к стратегическому совету "Оппозиционная платформа — За жизнь" и всей парламентской фракции и призываем срочно убрать этого неадекватного человека из руководящих органов и кураторства в Полтавском регионе, лишить всех партийных регалий, исключить из партийных рядов парламентской фракции и рассмотреть возможность лишения этого недодепутата парламентского мандата!" — говорится в заявлении областной партийной организации.

В сентябре этого года политик записал обращение к Бойко в котором он требует объяснений, почему связанный с сопредседателем партии Сазонов, по словам Кивы, "продал франшизу партии" в Карловке местному бизнесмену перед перевыборами в этом городе. При этом нардеп утверждает, что ранее Карловку отдали в "зону ответственности" крылу политсилы, представленному руководителями стратегического совета Виктором Медведчуком и Вадимом Рабиновичем, а не крылу, которое представлено Сергеем Левочкиным и Юрием Бойко. Сам Кива, по данным издания "Полтавщина", относится к первому крылу.

"Что мне нужно сказать или сделать, чтобы моя деятельность не обнулялась коммерческими интересами отдельных пид****ов?" — сказал Кива в обращении к Бойко.

[ + – ] Обращение Кивы к Бойко

Напомним, 15 октября Кива записал видеообращение, в котором провозгласил себя "лидером украинского антифа" и стрелял из автомата в лесу.

До этого нардеп поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения, назвав его лидером "дружественного нам народа".