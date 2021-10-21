Кива заявив про своє виключення з ОПЗЖ. У партії кажуть, що це "фейк"

Нардеп заявив, що за його виключенням стоять представники Бойка та Льовочкіна. Однак, співголова політсили Рабінович цю інформацію називає "маячнею божевільного".

Народного депутата Іллю Киву виключили з лав партії ОПЗЖ. За його словами, за цим стоять представники співголови політсили Юрія Бойка і голови виконкому партії Сергія Льовочкіна. Про це політик повідомив проєкту Pavlovsky News.

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"Представники в партії Бойка Юрія Анатолійовича, якого я, до речі, правда поважаю, і Льовочкіна Сергія Володимировича справді домоглися виключення мене з партії. Це була системна робота, яку вони вели протягом року", — стверджує нардеп.

За словами політика, його виключили з партії через те, що він не давав обласній партійній організації "зливати, продавати партію, підробляти документи, чинити деструктивні дії щодо партійної системи".

"Я, звичайно, їх не влаштовую ... Зі своєю принциповою позицією, зі своїми поздоровленнями Путіна, зі своїм ставленням до нацистських злочинців Бандери... Позиції керівництва (з цього питання) я поки не чув", — сказав Кива.

Через деякий час співголова ОПЗЖ Вадим Рабінович назвав інформацію про виключення Киви з партії "маячнею божевільного".

"Не дочекаєтесь!! Кива — наш товариш...", — написав нардеп у своєму Facebook.

Потім Рабінович записав з цього приводу відеозвернення.

"Ну що, "бредоносные", кого ви виключити з партії хочете? Киву? Хр * на лисого! Зрозуміло? Бувайте!" — заявив один з керівників партії, стоячи поруч з Кивою.

Слідом за цим інший народний депутат з ОПЗЖ Ренат Кузьмін заявив, що "на питання про виключення Киви з партії Юрій Бойко відповів, що ця інформація — фейк, ніхто Киву не виключав і наразі готується партійне спростування для ЗМІ".

"Правда, сам Кива вже підтвердив своє виключення. Для мене, наприклад, все, що відбувається — повна несподіванка, якщо не сказати більше. Якщо фейк — чекаємо спростування. Не фейк — чекаємо пояснення", — відреагував політик.

Раніше, 7 жовтня, Полтавська обласна партійна організація провела конференцію за участю депутатів різних рівнів, у ході якої було прийнято звернення до керівництва ОПЗЖ про виключення Киви з лав партії. За даними порталу "Зміст", представники партії розкритикували Киву за образи на адресу голови фракції партії в облраді Олега Сазонова.

"Одноголосно звертаємося до стратегічної ради "Опозиційна платформа — За життя" та всієї парламентської фракції і закликаємо терміново прибрати цю неадекватну людину з керівних органів і кураторства в Полтавському регіоні, позбавити всіх партійних регалій, виключити з партійних рядів парламентської фракції і розглянути можливість позбавлення цього недодепутата парламентського мандата!" — йдеться в заяві обласної партійної організації.

У вересні цього року політик записав звернення до Бойка, у якому він вимагає пояснень, чому пов'язаний зі співголовою партії Сазонов, за словами Киви, "продав франшизу партії" в Карлівці місцевому бізнесмену перед перевиборами в цьому місті. При цьому нардеп стверджує, що раніше Карлівку віддали в "зону відповідальності" крила політсили, представленому керівниками стратегічної ради Віктором Медведчуком і Вадимом Рабіновичем, а не крила, яке представлено Сергієм Льовочкіним і Юрієм Бойком. Сам Кива, за даними видання "Полтавщина", відноситься до першого крила.

"Що мені потрібно сказати чи зробити, щоб моя діяльність не обнулялась комерційними інтересами окремих під****ів?" — сказав Кива у зверненні до Бойка.

[ + – ] Звернення Киви до Бойка

Нагадаємо, 15 жовтня Кива записав відеозвернення, у якому проголосив себе "лідером українського антифа" і стріляв з автомата в лісі.

До цього нардеп привітав президента РФ Володимира Путіна з днем народження, назвавши його лідером "дружнього нам народу".