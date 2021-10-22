В Полтаве разбили памятную доску деда Кивы. Нардеп назвал Украину "колыбелью фашизма"

Депутат от ОПЗЖ заявил, что страна "давно превратилась в выгребную яму" и допустил, что к инциденту могут быть причастны его однопартийцы.

В Полтаве неизвестные разбили памятную доску в честь героя Советского Союза, ветерана Второй мировой войны Филиппа Денисовича Кивы, который приходится дедом народному депутату из ОПЗЖ Илье Киве. Об этом в своем телеграм-канале сообщил сам политик.

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По его словам, инцидент произошел ночью в пятницу, 22 октября.

"Слабые, трусливые людишки, воюющие с памятниками и памятью о тех, кто победил фашизм в стране, которая давно превратилась в выгребную яму… Украина — колыбель фашизма!!!" — написал нардеп.

[ + – ] Разбитая памятная доска в честь деда Кивы

Также Кива заявил, что не удивится, если за этим актом вандализма стоят его однопартийцы, которые фигурировали в истории вокруг его исключения из политической силы.

Напомним, вчера, 21 октября, народный депутат из ОПЗЖ Илья Кива сообщил, что его исключили из партии. По его словам, за этим стояли представители сопредседателя политсилы Юрия Бойко и главы исполкома Сергея Левочкина в Полтавской областной партийной организации. Причиной своего исключения Кива назвал поздравление президента РФ Владимира Путина с днем рождения, а также его нежелание "сливать, продавать партию, подделывать документы, вести деструктивные действия по отношению к партийной системе".

Однако спустя несколько часов Кива сообщил, что информацию о его исключении распространили "аферисты" в составе партии.

Что касается деда Кивы, то нардеп упоминал о нем в своих социальных сетях. Ранее политик опубликовал фотографию в шапке с военной кокардой, в центре которой – красная звезда с серпом и молотом и предложил арестовать его. Снимок он подписал словами: "Нацист, арестуй меня! С этой звездой мой дед резал глотки фашистам!". После этого Офис генпрокурора и Госбюро расследований вручили Киве подозрение в пропаганде коммунистического режима.