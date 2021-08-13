"Необоснованный доход": Илью Киву оставили без денег, заработанных на жомовой яме

Согласно решению суда, нардеп незаконно получил почти 1,3 млн гривен. Парламентарий уже отреагировал на ситуацию, заявив, что "плевал" он на "этот цирк".

Высший антикоррупционный суд Украины взыскал с народного депутата Ильи Кивы в доход государства доход в размере 1,2 млн гривен за передачу в аренду жомовой ямы, посчитав его необоснованным, сообщает в пятницу, 13 августа пресс-служба ведомства.

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Таким образом суд полностью удовлетворил иск к парламентарию со стороны Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Утверждается, что Илья Кива передал жомовую яму в аренду субъекту хозяйствования с признаками фиктивности, не являясь при этом собственником этой ямы, то есть, не имея прав ею распоряжаться.

В суде сообщили, что парламентарий противозаконно получил 1 242 236 грвн. Кроме того, еще 10 тысяч грн были перечислены на банковский счет Кивы как комиссионные за проведение безналичных операций.

Решение суда, которое подтвердили в НАБУ и САП, можно обжаловать в течение месяца, подав апелляционную жалобу в вышестоящую судебную инстанцию.

[ + – ] Информация Высшего антикоррупционного суда Украины

Сам нардеп на своем канале в Telegram эмоционально отреагировал на решение суда, заявив, что данное решение еще не вступило в законную силу и будет обжаловано.

"Плевал я на этот Цирк! Мы уверены в своей правовой позиции и обязательно добьемся справедливости", – написал он.

[ + – ] Сообщение Ильи Кивы

Кива и его жомовая яма

Когда Кива задекларировал доход от жомовой ямы, журналисты "Наших грошей" провели расследование, благодаря которому выяснилось, что то место, которое якобы ежемесячно приносит нардепу 100 тысяч гривен дохода, является давно заброшенным.

[ + – ] Жомовая яма

Проект Bihus info выпустил сюжет, где показал эту жомовую яму. На кадрах видно, что место, указанное нардепом, поросло бурьяном.

Владелец территории рассказал журналистам, что в течение последнего года жомовая яма не функционировала, а получил ее "местный черт лохматый, правда лысый" благодаря каким-то схемам.

Ранее Илья Кива заявлял, что доход от жомовой ямы "был официально зарегистрирован и внесен в декларацию, а соответствующие налоги – уплачены".

"А все остальное, вот эта все чехарда – она не стоит и выеденного лица", – отметил он.

В апреле Кива подал свежую декларацию, в которой жомовая яма уже отсутствовала, хотя в декларации за 2019 год он ее указывал.

Решение проверить декларацию Ильи Кивы из-за дохода от жомовой ямы Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции приняло в октябре прошлого года.