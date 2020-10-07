НАПК проверит декларацию нардепа Кивы из-за дохода от жомовой ямы

В "черный" список НАПК попал не только Илья Кива, но и четверо депутатов областного и сельских советов, а также два чиновника.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало проверку декларации нардепа от Оппозиционной платформы "За жизнь" Ильи Кивы, где указан доход от сдачи в аренду жомовой ямы.

Об этом говорится на официальном сайте НАПК.

В агентстве подчеркнули, что проверить данные декларации побудили обращения украинцев, а также публикации материалов в СМИ.

"Мы благодарны гражданам и журналистам за желание быть частью преодоления коррупции в Украине. Надеемся, что наша работа по их запросам побуждать все больше украинцев не быть равнодушными к возможным случаям недекларирования имущества и сообщать о них государственным органам", — заявил председатель НАПК Александр Новиков.

Кроме Кивы, сотрудники агентства проверят декларации еще 6 должностных лиц, в том числе депутатов местных советов и начальника Департамента киберполиции Национальной полиции Украины Александра Гринчака.

Напомним, журналисты установили, что нардеп сдавал в аренду жомовую яму, предназначенную для отходов производства сахара на Полтавщине, и заработал 1,2 миллиона за год. Позже Кива продал яму фирме, в которой сам когда-то был директором. Сумма продажи неизвестна. Тогда, в комментарии журналистам, Кива предположил, что яму могли захватить рейдеры.

Напомним, мэр Харькова Геннадий Кернес, который сейчас проходит курс лечения в берлинской клинике "Шарите", потратил на перелет и медицинские услуги 5,87 млн гривен.