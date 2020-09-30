Суд признал Шабунина виновным: опоздал с декларацией на полдня

Печерский районный суд Киева признал главу Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина виновным в несвоевременной подаче ежегодной декларации об имуществе и доходах за 2019 год. Об этом Шабунин написал в Facebook.

Глава ЦПК отметил, что решение было принято за 45 минут, а сам он опоздал с подачей на полдня.

По его словам, система отображает, что он работал над декларацией за два часа до крайнего срока и еще несколько часов после него.

"Я несколько лет добровольно подаю свою декларацию, даже если закон этого от меня не требовал. Например, моя декларация была одной из первых в стране", – написал он.

Шабунин также напомнил, что тот же Печерский суд отказался наказывать президента Владимира Зеленского за недекларирование изменений в имущественном состоянии.