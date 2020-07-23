Поджог дома Шабунина: появилась реакция президента

Зеленский ожидает, что правоохранители быстро "поставят все точки над i".

Причастные к поджогу дома антикоррупционного активиста Виталия Шабунина должны быть установлены и наказаны. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в Telegram, комментируя инцидент.

По словам главы государства, случившееся является показателем, что украинское общество не может отказаться от нецивилизованных форм выяснения отношений.

"Очевидно, что каждый такой случай бросает тень на репутацию нашего государства, на наши новые институты власти и особенно на наши правоохранительные органы. К сожалению, это действительно очень плохая история", – отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что любой человек, независимо от взглядов и позиции, имеет в Украине абсолютное право на неприкосновенность.

"Виновных нужно обязательно найти и наказать. Именно так – найти и наказать. А мы – общество – все-таки должны научиться толерантному отношению к тем, кто имеет свою позицию по спорным вопросам. И кто выражает ее активно и регулярно", – добавил он.

Президент добавил, что правоохранительные органы страны должны дать оперативные и профессиональные ответы, кто виновен в совершении преступления, "поставив точки над i".

"Общество диалога, а не общество насилия" – вот кредо, которое должно стать для нас аксиомой", – подытожил Зеленский.

Напомним, Виталию Шабунину в ночь на 23 июля неизвестные подожгли дом. По словам Шабунина, соседка услышала взрыв и увидела, как вспыхнул вход. Самого активиста и его детей в доме не было, а родители успели выбежать.