"Необґрунтований дохід": Іллю Киву залишили без грошей, зароблених на жомовій ямі

Згідно з рішенням суду, нардеп незаконно отримав майже 1,3 млн гривень. Парламентарій вже відреагував на ситуацію, заявивши, що "плював" він на "цей цирк".

Вищий антикорупційний суд України стягнув з народного депутата Іллі Киви в дохід держави прибуток розміром 1,2 млн гривень за передачу в оренду жомової ями, вважаючи його необґрунтованим, повідомляє в п'ятницю, 13 серпня пресслужба відомства.

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Таким чином суд повністю задовольнив позов до парламентарія з боку Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Стверджується, що Ілля Кива передав жомову яму в оренду суб'єкту господарювання з ознаками фіктивності, не будучи при цьому власником цієї ями, тобто, не маючи прав нею розпоряджатися.

У суді повідомили, що парламентарій протизаконно отримав 1 242 236 грн. Крім того, ще 10 тисяч грн були перераховані на банківський рахунок Киви як комісійні за проведення безготівкових операцій.

Рішення суду, яке підтвердили в НАБУ і САП, можна оскаржити протягом місяця, подавши апеляційну скаргу у вищу судову інстанцію.

[ + – ] Інформація Вищого антикорупційного суду України

Сам нардеп на своєму каналі в Telegram емоційно відреагував на рішення суду, заявивши, що дане рішення ще не набуло законної чинності і буде оскаржене.

"Плював я на цей цирк! Ми впевнені у своїй правовій позиції і обов'язково доб'ємося справедливості", — написав він.

[ + – ] Повідомлення Іллі Киви

Кива і його жомова яма

Коли Кива задекларував дохід від жомової ями, журналісти "Наших грошей" провели розслідування, завдяки якому з'ясувалося, що те місце, яке нібито щомісяця приносить нардепу 100 тисяч гривень доходу, є давно покинутим.

[ + – ] Жомова яма

Проект Bihus info випустив сюжет, де показав цю жомову яму. На кадрах видно, що місце, вказане нардепом, поросло бур'яном.

Власник території розповів журналістам, що протягом останнього року жомова яма не функціонувала, а отримав її "місцевий чорт кошлатий, щоправда лисий" завдяки якимось схемам.

Раніше Ілля Кива заявляв, що дохід від жомової ями "був офіційно зареєстрований і внесений до декларації, а відповідні податки — сплачені".

"А все інше, ось ця все чехарда — вона не варта і виїденого лиця", — зазначив він.

У квітні Кива подав свіжу декларацію, в якій жомова яма вже була відсутня, хоча в декларації за 2019 рік він її вказував.

Рішення перевірити декларацію Іллі Киви через дохід від жомової ями Національне агентство з питань запобігання корупції прийняло у жовтні минулого року.