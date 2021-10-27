З Киви стягнуть 1,2 млн. гривень за жомову яму: суд відхилив апеляцію

Адвокати депутати стверджували, що завищена вартість оренди ями пов'язана із тим, що під нею знаходиться сховище нафтопродуктів.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду підтвердила стягнення з народного депутата від фракції ОПЗЖ Іллі Киви на користь держави 1.2 млн. гривень необґрунтованого доходу за передачу в оренду жомової ями. Про це повідомляє Telegram-канал громадської організації "Центру протидії корупції" (ЦПК).

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Політика" в Facebook Підписатись

Під час судового засідання адвокати депутата запропонували як аргумент твердження, що висока вартість жомової ями обумовлена тим, що під нею нібито розміщено резервуари для нафтопродуктів. Адвокати попросили відновити слідство та провести відповідну експертизу.

Однак судді залишили клопотання без задоволення, оскільки у договорі оренди немає згадок про те, що орендар займається зберіганням чи переробкою нафтопродуктів.

У повідомленні ЦПК також наголошено, що бюджет України вперше буде поповнений мільйоном гривень за допомогою інструменту конфіскації громадян необґрунтованих активів.

Нагадаємо, що у серпні цього року Вищий антикорупційний суд України стягнув з народного депутата Іллі Киви на користь держави дохід у розмірі 1,2 млн. гривень за передачу в оренду жомової ями, вважаючи його необґрунтованим.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова повідомила про початок розслідування за фактом стрілянини з автоматичної вогнепальної зброї народного депутата від фракції ОПЗЖ Іллі Киви.