"Зробив собі ім'я на нулі". Ківа розповів, навіщо "поправляв член" на засіданні Верховної Ради

За словами нардепа, за допомогою скандалів він заощадив мільйони доларів на піарі та став невід'ємною частиною ОПЗЖ.

Народний депутат із фракції ОПЗЖ Ілля Кива заявив, що навмисно стає героєм скандалів, щоб підвищувати свою впізнаваність у суспільстві. У цьому контексті політик пригадав епізод у Верховній Раді, який журналісти назвали "мастурбацією". Про це нардеп розповів у інтерв'ю виданню Telegraf.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

За словами Киви, протягом довгого часу навколо нього формується образ "вузької, твердолобої, нахабної, самовпевненої людини", чому сприяють як ЗМІ, так і його зовнішність. Нардеп стверджує, що на нього легко приклеїти ярлик "тупака та бика".

"За великим рахунком, я не ламав конструкцію ЗМІ. Я накладав те, що ви "їсте" у прямому розумінні цього слова. Подібний піар коштує мільйонів доларів, а я фактично на нулі зумів сформувати собі ім'я. А змістом… ми його наповнимо. Всі оцінюються за результатом", — вважає політик

Кива заявив, що він тільки починає свій шлях як політик і для розвитку у нього є "ще як мінімум п'ятирічка попереду". Саме для підвищення впізнаваності, як стверджує він, і потрібні були численні скандали, в які представник ОПЗЖ потрапляв.

"Так, тому там були маски Джокера, тому "поправлення члену", тому псевдодзвінки Жириновському. Вся ось ця чехарда, яка дозволяла мені знаходитися завжди на перших позиціях в інформаційному полі країни. На сьогоднішній день все, що б я не говорив, воно все одно потрапить у ЗМІ", — сказав Кива.

Політик також заявив, що зараз без його прізвища партія ОПЗЖ не сприймається виборцями — "для цього і потрібні були скандали". При цьому Кива впевнений, що вже за два роки суспільство забуде ці інциденти і почне "просочуватися до нього довірою".

Нагадаємо, раніше нардеп потрапив до реєстру боржників. Кива не виплатив 1,2 млн гривень необґрунтованого доходу державі, незважаючи на відповідний судовий вердикт.

Цьому передувало розслідування проекту Bihus.info, в якому йшлося про те, що Кива задекларував дохід від непрацюючої жомової ями під Полтавою на аналогічну суму.