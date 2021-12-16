Мусить виплатити понад мільйон: Кива опинився в реєстрі боржників

У разі якщо нардеп відмовиться виплачувати суму добровільно, її стягуватимуть у примусовому порядку.

Виконавча служба Міністерства юстиції 13 грудня розпочала процес стягнення з народного депутата від фракції ОПЗЖ Іллі Киви 1,2 млн гривень необґрунтованого доходу, які він отримав за оренду жомової ями. Про це повідомляє Bihus Info.

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За даними журналістів, провадження про стягнення з Киви цих коштів перебуває в автоматизованій системі виконавчого провадження. У зв'язку з цим депутат опинився в списку Єдиного реєстру боржників, і в разі відмови нардепа від добровільної сплати призначеної суми кошти з нього стягуватимуть у примусовому порядку.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Денис Демків підтвердив цю інформацію.

"Так, ми звернулися до виконавчої служби для стягнення цієї суми, коли рішення суду набуло чинності. Ми звернулися до Печерського відділу виконавчої служби — за місцем роботи народного депутата", — повідомив журналістам прокурор.

Раніше повідомлялося, що Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду підтвердила стягнення з Іллі Киви 1,2 млн гривень на користь держави, яку було призначено антикорупційним судом України в серпні цього року. Таке рішення було ухвалене на підставі того, що Кива передав жомову яму в оренду суб'єкту господарювання, фактично не будучи її власником.

Після розслідування журналістами Bihus.info подробиць цієї справи, нардеп пообіцяв їх "зацькувати" в судах і попросити вибачення публічно. Також Кива підтвердив, що подасть позов до суду проти редакції Bihus.Info за публікацію розслідування, в якому йшлося, що під час обшуків силовики знайшли в нардепа золоті зливки та мільйони готівкою.