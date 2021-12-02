"Зацькую цих мл*дей у судах", — Кива про розслідування Bihus.Info про "золоті зливки" (відео)

Для свого матеріалу журналісти використали фотографії, зроблені під час інших обшуків ДБР. Бігус уже визнав помилку редакції та заявив, що подібне сталося з ними "вперше за 8 років".

Народний депутат від ОПЗЖ Ілля Кива звинуватив редакцію Bihus.Info у брехні після публікації розслідування, у якому йшлося, що під час обшуків у парламентарія знайшли золоті зливки та мільйони готівкою. Відеозвернення нардеп опублікував у своєму Facebook.

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Депутат від ОПЗЖ погрожував редакції Bihus.Info судовими позовами.

За словами Ілля Киви, він змусить просити вибачення в кожного, хто його обмовив.

"Я зацькую цих мл*дей у судах, я примушу приносити публічні вибачення кожного, хто кинув тінь на моє чесне ім'я. Усьому свій час, будьте готові", — заявив парламентар у відеозверненні.

[ + – ] Ілля Кива пригрозив редакції Bihus.Info судовими позовами

У коментарі виданню "Страна" Ілля Кива підтвердив, що подасть позов до суду проти редакції Bihus.Info за публікацію розслідування, у якому йшлося, що під час обшуків силовики знайшли в нардепа золоті зливки та мільйони готівкою.

За словами Іллі Киви, для свого матеріалу журналісти використали фотографії, зроблені під час інших обшуків Держбюро розслідувань у конвертаційному центрі.

"Вони (редакція Bihus.Info — ред.) взяли ці фото іншої справи і приліпили їх до приміщення, де проходили обшуки в той момент, коли я там перебував. Ось і все. Вони напали на цю дисертацію, напали на установку з переробки нафтовідходів, яку я здавав в оренду. А сьогодні вони пішли безладом. Я подаю в суд і вимагаю сьогодні спростування всіх тих ресурсів ЗМІ, які ковтнули порцію калу від Bihus.Info., — наголосив нардеп від ОПЗЖ у спілкуванні з журналістами.

[ + – ] Обшуки в Іллі Киви

[ + – ] Обшуки в Іллі Киви

[ + – ] Фото обшуків ДБР, які Bihus.Info використали в розслідуванні про Киву Фото: ГБР

[ + – ] Фото обшуків ДБР, які Bihus.Info використали в розслідуванні про Киву Фото: ГБР

Парламентарій запевнив, що під час обшуків у його будинку, при яких були присутні шість народних депутатів та адвокати, правоохоронці знайшли лише одяг та репродукції картин Світлани Крюкової.

Видання "Страна" також опублікувало протокол обшуку в Іллі Киви, у якому йдеться, що жодних золотих зливків та мільйонів готівкою правоохоронці не виявили.

[ + – ] Обшуки в Іллі Киви Фото: Страна

Учорашнє розслідування Bihus.Info про обшуки в Іллі Киви в текстовому варіанті ще доступне на офіційному сайті редакції, проте відео вже видалили з Youtube-каналу.

[ + – ] Розслідування про Іллю Киву видалили з Youtube

Після відеозвернення Іллі Киви, у якому нардеп звинуватив журналістів у брехні, з'явилося пояснення від керівника проєкту Bihus.Info Дениса Бігуса.

Журналіст перепросив перед глядачами та іншими ЗМІ, які опублікували розслідування про нардепа від ОПЗЖ з неправдивою інформацією.

"Це вперше за 8 років існування проєкту така лажа такого масштабу… Моя лажа. Я поясню, як це сталося. Ми робили аналіз будинку Іллі Киви, який знайшли за допомогою стриму Вадима Рабіновича, одне з джерел у правоохоронних органах сказало, що є фото та відеоматеріали з обшуків... У цьому наборі були фотографії з іншого провадження. Тут більше нічого пояснювати... Те, що це потрапило в ефір, це мій факап", — додав Денис Бігус у своєму зверненні.

[ + – ] Керівник Bihus.Info Денис Бігус прокоментував фейкове розслідування щодо Киви

Раніше журналістський проєкт Bihus.Info опублікував нове розслідування, у якому розповідалося про підсумки обшуків у нардепа від ОПЗЖ Іллі Киви. У своєму матеріалі журналісти стверджували, що правоохоронці виявили в парламентаря золоті зливки, мільйони гривень готівкою та портрет, на якому Ілля Кива зображений в образі фашистського диктатора Беніто Муссоліні.

Ще раніше редакція Bihus.Info повідомляла про обшуки в будинку Іллі Киви під Києвом. У своєму розслідуванні журналісти стверджували, що нардеп від ОПЗЖ проживає в незадекларованому котеджі вартістю 21 млн гривень.