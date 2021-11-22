Кива живе в котеджі під Києвом, якого немає в декларації, — Bihus info (відео)
Будинок площею 420 квадратних метрів був знайдений журналістами завдяки відео нардепа Вадима Рабіновича, яке той знімав під час нещодавніх обшуків у свого однопартійця.
Народний депутат із фракції ОПЗЖ Ілля Кива живе у незадекларованому будинку в селищі Козин Київської області, вартість якого становить приблизно 21 мільйон гривень. Про це йдеться у розслідуванні проєкту Bihus.info, опублікованому в YouTube.
Журналісти нагадали, що 16 листопада Офіс генпрокурора та Державне бюро розслідувань проводили обшук за місцем проживання політика. Сам Кива, розповідаючи тоді про слідчі дії, казав, що правоохоронці проводять їх у будинку, де живе його дворічна дитина.
Крім цього, на місці обшуків був присутній однопартієць нардепа, один із керівників ОПЗЖ Вадим Рабінович. Він знімав там відео та фото, показуючи роботу правоохоронців.
Саме з цих кадрів журналістам і вдалося ідентифікувати будинок Киви, розповів учасник проєкту Денис Мокрик. Також Рабінович у своїх публікаціях у соціальних мережах розповідав, що "зараз у будинку Іллі Киви відбувається обшук".
За його словами, нардеп проживає у незадекларованому триповерховому котеджі у Козині, вартість якого становить 21 мільйон гривень. У березні 2020 року будинок було виставлено на продаж та оренду — у другому випадку вартість становить 120 тисяч гривень. Тим не менш, Кива не декларував витрати ні на купівлю житла, ні на його оренду. Політик у документах вказував наявність у нього лише ділянки на Полтавщині та квартиру доньки, зазначили журналісти. У розслідуванні також йдеться, що триповерхова будівля з 8 кімнатами має площу 420 кв.
Як стверджують автори матеріалу, Кива також користується автомобілем KIA, зареєстрованим на експомічника нардепа Олександра Даниленка — транспортний засіб вдалося знайти неподалік від котеджу. У декларації Киви зазначено лише Toyota Land Cruiser, яка перебуває у власності брата нардепа Дмитра Киви.
У відповідь на запитання журналістів про те, кому належить котедж у Козині, Кива заявив: "Ви знаєте, я Bihus.info вважаю пі***асами, тому в такому випадку з пі***асами я не розмовляю".
Нагадаємо, після обшуків Киву позбавили нагородної зброї, а також ступеня кандидата наук.
У відповідь обурений нардеп погрожував провладним політикам "забирати в них життя".