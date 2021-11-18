Ілля Кива здав нагородну зброю, — Нацполіція

Нардеп віддав силовикам два нагородні пістолети — Glock-19 та АПС, а також дозвіл на їхнє зберігання.

Нардепа від "Опозиційної платформи — За життя" позбавили права зберігати та носити нагородну зброю від держави. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Дозволи на право зберігання та носіння нагородної зброї анульовані відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 16 листопада 2021 року.

Висновок про скасування дозволів на зброю затвердив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

18 листопада Ілля Кива здав два нагородні пістолети (Glock-19 та АПС) та дозволи на їхнє зберігання.

Опозиціонер втратив нагородну зброю, яку вручав йому ексглава МВС Арсен Аваков. Нинішній міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що це пов'язано з "негідною поведінкою Киви та діями, які дискредитують факт нагородження від імені України".

Нардеп отримав зброю у подарунок ще тоді, коли перебував на посаді голови Департаменту боротьби з наркозлочинністю.

Крім зброї Киву також позбавили наукового ступеня кандидата наук. Рішення ухвалила Комісія при Міністерстві освіти та науки. Такий крок обґрунтували відсутністю новизни у його дисертації.

Ілля Кива вважає, що влада робить все для того, щоб його дискредитувати. Напередодні політик емоційно висловився в парламенті та заявив, що "забиратиме життя" провладних політиків.