Илья Кива сдал наградное оружие, — Нацполиция

Нардеп отдал силовикам два наградных пистолета — Glock-19 и АПС, а также разрешение на их хранение.

Нардепа от "Оппозиционной платформы — За жизнь" лишили права хранить и носить наградное оружие от государства. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

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Разрешения на право хранения и ношения наградного оружия аннулированы в соответствии с приказом Министерства внутренних дел Украины от 16 ноября 2021 года.

Заключение об аннулировании разрешений на оружие утвердил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

18 ноября Илья Кива сдал два наградных пистолета (Glock-19 и АПС ) и разрешения на их хранение.

Оппозиционер лишился наградного оружия, которое вручал ему экс-глава МВД Арсен Аваков. Нынешний министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что это связано с "недостойным поведением Кивы и действиями, которые дискредитируют факт награждения от имени Украины" .

Нардеп получил оружие в подарок еще тогда, когда пребывал на должности главы Департамента по борьбе с наркопреступностью.

Кроме оружия Киву также лишили научной степени кандидата наук. Решение приняла Комиссия при Министерстве образования и науки. Такой шаг обосновали отсутствием новизны в его диссертации.

Илья Кива считает, что власть делает все для того, чтобы его дискредитировать. Накануне политик эмоционально высказался в парламенте и заявил, что будет "забирать жизни" провластных политиков.