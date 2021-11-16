Кива заявил, что его лишили степени кандидата наук

Парламентарий утверждает, что потерял ученую степень когда в его доме проходил обыск.

Комиссия при Министерстве образования и науки Украины лишила народного депутата от "Оппозиционной платформы — За жизнь" (ОПЗЖ) Илью Киву ученой степени кандидата наук. Об этом парламентарий сказал изданию "Страна".

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Политик считает, что власти нашли "очередной повод для дискредитации". По словам Кивы, комиссию заставили принять такое решение, когда его дом обыскивали сотрудники СБУ. Нардеп утверждает, что обосновали отзыв ученой степени отсутствием новизны в его диссертации.

Ранее в этот же день, 16 ноября, Кива остался без наградного оружия, которые ему подарил экс-глава МВД Арсен Аваков. Правоохранители также обыскали дом Кивы и забрали охотничий карабин "Вулкан".

Обыски в доме Кивы провели за два видео. В одном он поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, а в другом стрелял из автомата в годовщину убийства Степана Бандеры.

Илья Кива защищал диссертацию на тему "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности на примере стран ЕС и Украины". Тогда все 13 членов комиссии одобрили защиту.

Бывший пресс-секретарь Министерства здравоохранения Украины Александр Ябчанка решил опротестовать присуждение Киве научного звания и сжег свой диплом кандидата медицинских наук.

Журналисты проекта Bihus.Info выяснили, что нардеп от ОПЗЖ Илья Кива приложил к диссертации четыре поддельных справки. Авторы материала утверждали, что Кива соврал об участии в двух научных конференциях.