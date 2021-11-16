"За недостойное поведение": Монастырский лишил Киву наградного оружия, которое подарил Аваков

У Кивы были наградные пистолеты "Форт-17" и АПС калибра 9 мм. Нардеп утверждает, что получил оружие за организацию эвакуации мирных жителей из Дебальцево в 2015 году.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский решил отобрать у народного депутата от "Оппозиционной платформы — За жизнь" (ОПЗЖ) Ильи Кивы наградное оружие. У себя в Facebook он сообщил, что подписал соответствующий указ.

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Кива получил первое наградное оружие в 2015 году, когда был начальником Департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции. Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 20 мая вручил ему пистолет "Форт-17" калибра 9 мм. В следующем году он выдал Киве другой наградной пистолет — АПС калибра 9 мм.

Монастырский объяснил лишение Кивы наград "недостойным поведением и действиями, которые дискредитируют факт награждения от имени Украины".

Глава МВД обещал лишать наградного оружия и других лиц, если они будут нарушать закон, использовать оружие для провокаций или раздувать ненависть в обществе.

Кива прокомментировал указ Монастырского следующим образом: "Власть Зеленского настолько труслива и жалкая, что в своем страхе и мерзости решила не только заниматься уголовным преследованием, но и забрать у меня мое наградное оружие. Агония власти, перед крахом".

Нардеп опубликовал интервью, в котором описал обыски в своем доме. Политик утверждает, что правоохранители забрали спортивные вещи, шапки, штаны и охотничий карабин "Вулкан". По словам Кивы, это оружие было куплено в магазине на законных основаниях.

В комментарии оказавшемуся под санкциями СНБО изданию "Страна" Кива уточнил, что наградное оружие получил за организацию эвакуации мирных жителей в 2015 году, когда пророссийские сепаратисты окружили Дебальцево.

"Нам удалось вывести больше 1000 людей. Я орден поменял на наградной пистолет. В том 2014 году нынешний глава МВД носил сумки за Антоном Геращенко, а сегодня он принимает решение о лишении меня госнаграды, за которую я отдавал свою жизнь. Но это никак меня не оскорбило, так как оскорбить меня может только равный", — заявил парламентарий.

Напомним, что в отношении Кивы открыто уголовное производство по статье "государственная измена". Нардепу могут дать от 12 до 15 лет тюрьмы. Дело открыли после его поздравления президента РФ Владимира Путина с днем рождения. Позже он объяснил свой поступок и сказал, что власти Украины должны "поучиться у Путина управлять страной".

Патрульные также останавливали в Киеве автомобиль Кивы за нарушение правил ПДД.