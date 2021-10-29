Государственная измена: ГБР начало расследование против Кивы из-за обращения к Путину (видео)
Заявителем, утверждает нардеп, является мэр Киева Виталий Кличко. В ходе нового обращения парламентарий обозвал его "сутенером" и "неофашистом".
Офис генпрокурора Украины открыл уголовное производство в отношении нардепа от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" по статье "Государственная измена". Об этом говорится в ответе ведомства на обращение главы исполнительного комитета партии "УДАР" Артура Палатного.
Расследование по ч.1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена) в отношении Ильи Кивы ведет Госбюро расследований.
Факт возможной госизмены Ильи Кивы будут расследовать после того, как нардеп от ОПЗЖ записал видеопоздравление президенту России Владимиру Путину.
"Сообщаем, что по результатам рассмотрения вашего заявления о противоправных действиях народного депутата Украины Кивы Ильи Владимировича Генеральным прокурором 23.10.2021 внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины", — сказано в сообщении.
Санкция ч.1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 12 до 15 лет с возможной конфискацией имущества.
Госизмена Ильи Кивы — реакция нардепа от ОПЗЖ
На открытие уголовного производства отреагировал и сам нардеп от ОПЗЖ Илья Кива. В своем видеообращении парламентарий назвал мэра Киева Виталия Кличко "сутенером" и "неофашистом".
По словам Ильи Кивы, уголовное производство не остановит его "в борьбе за восстановление взаимоотношения с братским народом России".
Напомним, 7 октября Илья Кива опубликовал видеоролик, в котором поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения. Нардеп от ОПЗЖ назвал лидера страны-агрессора лидером "дружественного" украинцам народа и "великим правителем".
Позже Илья Кива объяснил свое видеообращение к Владимиру Путину в день его рождения. Как утверждал нардеп от ОПЗЖ, украинским политикам следовало бы "поучиться у Путина управлять своей страной", а ответственность за оккупацию Крыма и войну на Донбассе соратник Виктора Медведчука возложил на Украину.