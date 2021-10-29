Государственная измена: ГБР начало расследование против Кивы из-за обращения к Путину (видео)

Заявителем, утверждает нардеп, является мэр Киева Виталий Кличко. В ходе нового обращения парламентарий обозвал его "сутенером" и "неофашистом".

Офис генпрокурора Украины открыл уголовное производство в отношении нардепа от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" по статье "Государственная измена". Об этом говорится в ответе ведомства на обращение главы исполнительного комитета партии "УДАР" Артура Палатного.

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Расследование по ч.1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена) в отношении Ильи Кивы ведет Госбюро расследований.

Факт возможной госизмены Ильи Кивы будут расследовать после того, как нардеп от ОПЗЖ записал видеопоздравление президенту России Владимиру Путину.

[ + – ] Госизмена Ильи Кивы

[ + – ] Госизмена Ильи Кивы

"Сообщаем, что по результатам рассмотрения вашего заявления о противоправных действиях народного депутата Украины Кивы Ильи Владимировича Генеральным прокурором 23.10.2021 внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины", — сказано в сообщении.

Санкция ч.1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 12 до 15 лет с возможной конфискацией имущества.

Госизмена Ильи Кивы — реакция нардепа от ОПЗЖ

На открытие уголовного производства отреагировал и сам нардеп от ОПЗЖ Илья Кива. В своем видеообращении парламентарий назвал мэра Киева Виталия Кличко "сутенером" и "неофашистом".

По словам Ильи Кивы, уголовное производство не остановит его "в борьбе за восстановление взаимоотношения с братским народом России".

[ + – ] Илья Кива отреагировал на уголовное производство по "госизмене"

Напомним, 7 октября Илья Кива опубликовал видеоролик, в котором поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения. Нардеп от ОПЗЖ назвал лидера страны-агрессора лидером "дружественного" украинцам народа и "великим правителем".

[ + – ] Илья Кива поздравил Путина с днем рождения

Позже Илья Кива объяснил свое видеообращение к Владимиру Путину в день его рождения. Как утверждал нардеп от ОПЗЖ, украинским политикам следовало бы "поучиться у Путина управлять своей страной", а ответственность за оккупацию Крыма и войну на Донбассе соратник Виктора Медведчука возложил на Украину.