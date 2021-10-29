Державна зрада: ДБР розпочало розслідування проти Киви через звернення до Путіна (відео)

Заявником, стверджує нардеп, є мер Києва Віталій Кличко. Під час нового звернення парламентарій обізвав його "сутенером" і "неофашистом".

Офіс генпрокурора України відкрив кримінальне провадження проти нардепа від фракції "Опозиційна платформа — За життя" за статтею "Державна зрада". Про це йдеться у відповіді відомства на звернення голови виконавчого комітету партії УДАР Артура Палатного.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Розслідування за ч.1 ст. 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада) щодо Іллі Киви веде Держбюро розслідувань.

Факт можливої держзради Іллі Киви розслідуватимуть після того, як нардеп від ОПЗЖ записав відеопривітання президентові Росії Володимиру Путіну.

[ + – ] Держзрада Іллі Киви

[ + – ] Держзрада Іллі Киви

"Повідомляємо, що за результатами розгляду вашої заяви про протиправні дії народного депутата України Киви Іллі Володимировича Генеральним прокурором 23.10.2021 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України", — йдеться в повідомленні.

Санкція ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді тюремного ув'язнення терміном від 12 до 15 років із можливою конфіскацією майна.

Держзрада Іллі Киви — реакція нардепа від ОПЗЖ

На відкриття кримінального провадження відреагував і сам нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива. У своєму відеозверненні парламентарій назвав мера Києва Віталія Кличка "сутенером" і "неофашистом".

За словами Іллі Киви, кримінальне провадження не зупинить його "у боротьбі за відновлення взаємовідносин із братнім народом Росії".

[ + – ] Ілля Кива відреагував на кримінальне провадження щодо "держзради"

Нагадаємо, 7 жовтня Ілля Кива опублікував відеоролик, у якому привітав президента РФ Володимира Путіна з днем народження. Нардеп від ОПЗЖ назвав лідера країни-агресора лідером "дружнього" українцям народу та "великим правителем".

[ + – ] Ілля Кива привітав Путіна з днем народження

Пізніше Ілля Кива пояснив своє відеозвернення до Володимира Путіна у день його народження. Як стверджував нардеп від ОПЗЖ, українським політикам варто "повчитися в Путіна керувати своєю країною", а відповідальність за окупацію Криму та війну на Донбасі соратник Віктора Медведчука поклав на Україну.