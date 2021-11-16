Офис генпрокурора и ГБР проводят обыск в доме нардепа Кивы

По словам политика, следственные действия ведутся по делам, которые касаются поздравления Путина с днем рождения и празднования убийства Бандеры.

Во вторник, 16 ноября, сотрудники Офиса генерального прокурора вместе со следователями Государственного бюро расследований пришли с обыском к народному депутату из фракции ОПЗЖ Илье Киве. Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.

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Так, нардеп транслировал в социальной сети общение с правоохранителями, которые пришли в его дом проводить обыск. По данным Depo.ua, после беседы со следователями политик заявил, что вызывает адвоката и прервал прямой эфир в тот момент, когда зачитывалось решение суда о разрешении на обыск.

[ + – ] Фото с места обыска

Спустя некоторое время пост с трансляцией пропал с аккаунта Кивы. Однако вместо него появилась новая публикация, в которой политик сообщил, что на него "оказывается давление и идет системное уголовное преследование" с целью "выдавить" его из страны, как политика, который борется "за восстановление братских отношений с Россией".

По словам Кивы, обыск у него проводится сразу по нескольким делам: "За поздравление Путину, за красную звезду и за празднование ликвидации нацистского преступника".

"Приехали они проводить обыск в место, где проживает мой ребенок и его мать. Я с ней не женат, я приезжаю сюда, но меня здесь нет. В данном случае, расцениваю все это, как системное давление на меня, как на оппозиционного политика", — сказал Кива изданию "Страна".

Напомним, 7 октября нардеп от ОПЗЖ опубликовал видеообращение, в котором поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Илья Кива в видео пожелал главе страны-агрессора "божьего благословения и здоровья" и назвал Путина лидером "дружественного нам народа".

Ранее политик записал видео в годовщину убийства Степана Бандеры, в ходе которого он провозгласил себя "лидером украинского антифа".