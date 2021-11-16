Офіс генпрокурора та ДБР проводять обшук у будинку нардепа Киви

За словами політика, слідчі дії ведуться в справах, які стосуються привітання Путіна з днем народження та святкування вбивства Бандери.

У вівторок, 16 листопада, співробітники Офісу генерального прокурора разом зі слідчими Державного бюро розслідувань прийшли з обшуком до народного депутата із фракції ОПЗЖ Іллі Киви. Про це політик повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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Так, нардеп транслював у соціальній мережі спілкування з правоохоронцями, які прийшли до його будинку проводити обшук. За даними Depo.ua, після розмови зі слідчими політик заявив, що викликає адвоката та перервав прямий ефір у той момент, коли зачитувалося рішення суду про дозвіл на обшук.

[ + – ] Фото з місця обшуку

Через деякий час пост із трансляцією зник із облікового запису Киви. Однак замість нього з'явилася нова публікація, у якій політик повідомив, що на нього "чиниться тиск і йде системне кримінальне переслідування" з метою "видавити" його з країни як політика, який бореться "за відновлення братніх відносин із Росією".

За словами Киви, обшук у нього проводиться одразу в кількох справах: "За привітання Путіна, за червону зірку та за святкування ліквідації нацистського злочинця".

"Приїхали вони проводити обшук у місце, де проживає моя дитина та її мати. Я з нею не одружений, я приїжджаю сюди, але мене тут немає. У цьому випадку розцінюю все це як системний тиск на мене як на опозиційного політика", — сказав Кива виданню "Страна".

Нагадаємо, 7 жовтня нардеп від ОПЗЖ опублікував відеозвернення, у якому привітав президента Росії Володимира Путіна з днем народження. Ілля Кива у відео побажав главі країни-агресора "божого благословення та здоров'я" і назвав Путіна лідером "дружнього нам народу".

Раніше політик записав відео в річницю вбивства Степана Бандери, під час якого він проголосив себе "лідером українського антифа".