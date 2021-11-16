"За недостойну поведінку". Монастирський позбавив Киву нагородної зброї, яку подарував Аваков

У Киви були нагородні пістолети "Форт-17" та АПС калібру 9 мм. Нардеп стверджує, що отримав зброю за організацію евакуації мирних жителів із Дебальцевого у 2015 році.

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський вирішив відібрати в народного депутата від "Опозиційної платформи — За життя" (ОПЗЖ) Іллі Киви нагородну зброю. У себе у Facebook він повідомив, що підписав відповідний указ.

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Кива отримав першу нагородну зброю у 2015 році, коли був начальником Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції. Колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков 20 травня вручив йому пістолет "Форт-17" калібру 9 мм. Наступного року він видав Киві інший нагородний пістолет – АПС калібру 9 мм.

Монастирський пояснив позбавлення Киви нагород "негідною поведінкою та діями, які дискредитують факт нагородження від імені України".

Глава МВС обіцяв позбавляти нагородної зброї й інших осіб, якщо вони порушуватимуть закон, використовуватимуть зброю для провокацій чи роздмухуватимуть ненависть у суспільстві.

Кива прокоментував указ Монастирського так: "Влада Зеленського настільки боягузлива і жалюгідна, що у своєму страху та гидоті вирішила не лише займатися кримінальним переслідуванням, а й забрати в мене мою нагородну зброю. Агонія влади перед крахом".

Нардеп опублікував інтерв'ю, у якому описав обшуки у своєму будинку. Політик стверджує, що правоохоронці забрали спортивні речі, шапки, штани та мисливський карабін "Вулкан". За словами Киви, ця зброя була придбана в магазині на законних підставах.

У коментарі виданню "Страна" Кива, який опинився під санкціями РНБО, уточнив, що нагородну зброю отримав за організацію евакуації мирних жителів у 2015 році, коли проросійські сепаратисти оточили Дебальцеве.

"Нам вдалося вивести понад 1000 людей. Я орден поміняв на нагородний пістолет. У тому 2014 році нинішній голова МВС носив сумки за Антоном Геращенком, а сьогодні він ухвалює рішення про позбавлення мене держнагороди, за яку я віддавав своє життя. Але це ніяк мене не образило, оскільки образити мене може лише рівний", — заявив парламентар.

Нагадаємо, що щодо Киви відкрито кримінальне провадження за статтею "державна зрада". Нардепу можуть дати від 12 до 15 років ув'язнення. Справу відкрили після його привітання президента РФ Володимира Путіна з днем народження. Пізніше він пояснив свій вчинок і сказав, що влада України має "повчитися в Путіна керувати країною".

Патрульні також зупиняли в Києві автомобіль Киви за порушення правил дорожнього руху.