Кива заявив, що його позбавили ступеня кандидата наук

Парламентарій стверджує, що втратив науковий ступінь, коли в його будинку проходив обшук.

Комісія при Міністерстві освіти і науки України позбавила народного депутата від "Опозиційної платформи — За життя" (ОПЗЖ) Іллю Киву наукового ступеня кандидата наук. Про це парламентарій сказав виданню "Страна".

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Політик вважає, що влада виявила "черговий привід для дискредитації". За словами Киви, комісію змусили ухвалити таке рішення, коли його будинок обшукували співробітники СБУ. Нардеп стверджує, що обґрунтували відкликання наукового ступеня відсутністю новизни в його дисертації.

Раніше цього ж дня, 16 листопада, Кива залишився без нагородної зброї, яку йому подарував ексглава МВС Арсен Аваков. Правоохоронці також обшукали будинок Киви та забрали мисливський карабін "Вулкан".

Обшуки в будинку Киви провели за два відео. В одному він привітав президента Росії Володимира Путіна з днем народження, а в іншому стріляв з автомата на річницю вбивства Степана Бандери.

Ілля Кива захищав дисертацію на тему "Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності на прикладі країн ЄС та України". Тоді всі 13 членів комісії схвалили захист.

Колишній прессекретар Міністерства охорони здоров'я України Олександр Ябчанка вирішив опротестувати присудження Киві наукового звання та спалив свій диплом кандидата медичних наук.

Журналісти проєкту Bihus.Info з'ясували, що нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива доклав до дисертації чотири підроблені довідки. Автори матеріалу стверджували, що Кива збрехав про участь у двох наукових конференціях.